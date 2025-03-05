Astor Enerji'den 2024'te 26,6 milyar gelir

Astor Enerji'nin 2024'te geçen yıl 30,6 milyar lira aktif büyüklüğüne ulaşan ihracat payını yüzde 34'ten yüzde 38'e yükseltti.

Şirket, geçen yıl hasılatını 2023'e göre yüzde 9 oranında artırarak 26,6 milyar liraya ulaştırdı.

Astor Enerji, geçen yıl yüzde 35 brüt kar marjına, yüzde 30 Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjına, yüzde 19 net kar marjına ulaştı.

Borç oranı yüzde 6

Şirket, 6 milyar lira net nakit varlığıyla güçlü nakit yapısını korudu. 1,9 milyar lira finansal borcu bulunan Astor Enerji'nin, borçlarının toplam varlıklara oranı yüzde 6 seviyesinde oldu.

Toplam 4,7 milyar lira nakit ve 3,2 milyar lira kısa vadeli finansal yatırımla toplamda 7,9 milyar lira hazır değere sahip şirketin 6,5 milyar lira ticari alacağı ve 1,7 milyar lira ticari borcu olduğu ve bilanço dönemi sonunda 4,8 milyar lira net ticari alacaklı olduğu kaydedildi.

Net satışları arttı

Astor Enerji'nin net satışları 2023’te 24,4 milyar liradan 2024’te 26,6 milyar liraya yükseldi. Yurtiçi satışlar 16,1 milyar liradan 16,6 milyar liraya çıkarken, yurtdışı satışlar 8,3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkarak büyüme kaydetti.

Brüt kar 2023'te 9,35 milyar lira iken 2024'te 9,2 milyar liraya geriledi ve brüt kar marjı yüzde 38'den 35'e düştü. FAVÖK ise 5,92 milyar liradan 6,05 milyar liraya yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 34'ten 30'a gerileyerek hafif düşüş gösterdi.

Astor Enerji, 2024'te yurtiçi satışlarını yüzde 3 artırarak 16,6 milyar liraya, yurtdışı satışlarını ise yüzde 20 artışla 10 milyar liraya çıkardı.

Çalışan sayısını artırdı

Astor Enerji, 31 Aralık 2024 itibarıyla 30,6 milyar liraya ulaşan bilançosunun yüzde 68’ini özkaynaklarla finanse etti. Net ihracatçı konumundaki şirketin net yabancı para pozisyonu ise 3,28 milyar lira oldu.

Astor Enerji, 2020'de 1000 olan çalışan sayısını 2022'de 1531, 2023'te 1921 ve 2024'ün 3'üncü çeyreğinde ise 2 bin 122'ye yükseltti.