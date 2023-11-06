Astor Enerji’den 3 milyar TL net kâr

Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 34’üne ulaşan şirket, 2022 yılının Eylül dönemine göre net dönem kârını yüzde 177 oranında artırarak 3 milyar 43 milyon TL’ye ulaştırdı.

En yüksek ihracat AB’ye

ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ünsal, “Eylül 2022’ye göre yıllık bazda yurt dışı satışları yüzde 253’lük artışla 3 milyar TL’ye ulaştı. ABD doları bazında 2022 yılında 97, 4 milyon dolar olan ihracat Eylül 2023 itibariyle yüzde 43’lük artış ile 138 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı ihracatının 200 milyon doların üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Eylül 2023 itibarıyla üretilen ürünler dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilmekte olup, ihracatın toplam satışlardaki payı yüzde 34’ler seviyesine yükseldi. Bölge bazında en yüksek ihracat yüzde 46 ile Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 21 ile de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştiriliyor. Astor Enerji elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşıma hedefinde” diye konuştu.