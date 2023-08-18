Astor Enerji'den 3,15 milyon dolarlık yeni anlaşma
Astor Enerji A.Ş. tarafından 18 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yapıldı.
Astor Enerji A.Ş. tarafından 18 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yapıldı.
Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:
Şirketimiz,
Amerika Birleşik Devletleri’ nde yerleşik özel bir firma ile 18.08.2023 tarihinde 3.150.000- USD (Üçmilyonyüzellibin Amerikan Doları, 85.418.235.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, USAID Enerji Koruma Projesi kapsamında Ukrayna’ da kullanılmak üzere Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,15′ dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla