Astor Enerji'den 9,4 milyon dolarlık yeni iş anlaşması
Astor Enerji A.Ş. 29 Ağustos'ta KAP'a yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ile 9.467.700 milyon dolar değerinde 3 ayrı sözleşme imzalandığı bildirildi.
Astor Enerji A.Ş. 29 Ağustos'ta KAP'a yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ile 9.467.700 milyon dolar değerinde 3 ayrı sözleşme imzalandığı bildirildi.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimiz,
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ile 25.08.2023 tarihinde 3 ayrı sözleşme kapsamında 9.467.700- USD (Dokuzmilyondörtyüzaltmışyedibinyediyüz Amerikan Doları, 251.603.180.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalamıştır.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 3,40′ dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.