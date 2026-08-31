Astor Enerji'den 97,9 milyon dolarlık sözleşme

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Astor Enerji A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle yeni bir uluslararası iş ilişkisini açıkladı.

Şirket, ABD yerleşik bir firma ile Ukrayna'ya tedarik edilecek 400MVA 330kV büyüklüğüne kadar muhtelif güç seviyelerindeki güç transformatörleri için 31 Ağustos 2026 tarihinde toplam 97.965.000 ABD Doları tutarında 3 ayrı sözleşmeye imza attı.

Güncel TCMB kuru ile yaklaşık 4,71 milyar TL'ye karşılık gelen bu anlaşmanın, şirketin 2025 yılı sonu hasılatının %7,48'ine tekabül ettiği ve şirket faaliyetlerine olumlu katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir firma arasında Ukrayna'ya tedarik edilmek üzere 400MVA 330kV büyüklüğüne kadar muhtelif güç seviyelerinde güç transformatörü tedariğine ilişkin olarak 31.08.2026 tarihinde toplam 97.965.000.-ABD Doları (Doksanyedimilyondokuzyüzaltmışbeşbin ABD Doları) tutarında 3 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözleşme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru (48,1745 TL/USD) esas alındığında Türk Lirası karşılığı 4.719.414.893.-TL'dir. Sözleşme bedelinin, Şirketimizin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %7,48'dir."