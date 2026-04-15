Astor Enerji’ye uluslararası yatırımcılardan 1 milyar dolarlık talep

Şirketin ana ortaklarından Astor Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işlem kapsamında, toplam 59 milyon 750 bin adet B grubu pay yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Hisse başına 187,5 TL fiyatla gerçekleştirilen satış, piyasa koşulları dikkate alındığında sınırlı bir iskonto ile tamamlanırken, işleme yönelik yüksek talep Astor Enerji’ye duyulan güçlü güveni ortaya koydu. Satıştan elde edilen toplam brüt hasılatın yaklaşık 11,2 milyar TL olduğu açıklandı.

Gerçekleştirilen bu işlem, Astor Enerji’nin uluslararası yatırımcı tabanını genişletirken, aynı zamanda şirket paylarının likiditesini ve derinliğini önemli ölçüde artıracak. İşlem sonrasında şirketin halka açıklık oranının %42,75 seviyesine yükselmesi, kurumsal yatırımcı erişimi ve endeks ağırlığı açısından da pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Teknik süreç kapsamında, işlemin tamamlanması için 15 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuru yapılacağı, onayın ardından satışın 16 Nisan’da gerçekleşmesi ve takas sürecinin 20 Nisan’da tamamlanması bekleniyor.

Ortaklık yapısındaki bu stratejik dönüşümle birlikte, şirketin ana hissedarı Feridun Geçgel, yaklaşık %57,25 oranındaki payı ile çoğunluk kontrolünü sürdürmeye devam edecek.

Güçlü üretim altyapısı, artan ihracat kabiliyeti ve büyüyen uluslararası yatırımcı ilgisiyle Astor Enerji, küresel ölçekte rekabet gücünü pekiştirirken, sermaye piyasalarındaki konumunu da daha ileri taşımayı hedefliyor.