Astor, Sanayi Bakanlığı’nın onayı ile 1,1 milyar TL teşvik aldı

Astor Enerji, son teknolojiye sahip bir üretim tesisinin kurulumu için önemli bir teşvik alarak sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni fabrika, elektrik ve enerji sektörünün kritik bileşenlerinden olan anahtarlama ürünlerinin üretimi için ileri üretim teknolojileri ile donatılacak. Bakır ve alüminyum izolasyon malzemelerinin üretimi, yerli kaynak kullanımını artırarak maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanacak. Tesiste ayrıca, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan invertörlerin üretimi de gerçekleştirilecek. Bu yatırımla Astor Enerji, hem yerel hem de küresel pazarlarda sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek Türkiye’nin enerji sektörüne katma değer sağlamaya devam edecek.

“Yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Astor Enerji Yatırım ve Teknik Hizmetler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Işık şöyle konuştu: “Türkiye'nin enerji sektöründe lider markası olarak, yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından onaylanan 1.1 milyar TL’lik teşvik, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda ülkemizin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve bundan da öte enerji ihracatı için de büyük önem taşıyor. Bu yatırımla hem yerel hem de global pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelerek, sektöre ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”