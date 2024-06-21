Astor temettü ödemesi ne zaman? Astor kaç lira temettü ödeyecek?

Astor Enerji CFO'su Olcay Doğan, 2023'de halka arz edilen Astor Enerji'nin, 2 Ağustos'ta temettü dağıtacağını duyurdu.

CNBC'ye konuşan Doğan, kapasite artırımı için ciddi yatırım planları olduğunu belirtti. Doğan, geçen yıl yüzde 30 oranında temettü dağıtan şirketin bu yılki politikasını da paylaştı.

Astor temettü ödemesi ne zaman?

Olcay Doğan, “2 Ağustos itibarıyla temettü dağıtımı yapacağız. Bu tarihten itibaren yatırımcılarımızın hesabına aktarım yapacağız” diye konuştu.

Doğan, kapasite artırımı için katma değeri yüksek olan güç trafolarına yönelik ciddi yatırım planladıklarını söyledi.

Astor temettü ödemesi ne kadar?

Şirket, hak kullanım tarihini 31 Temmuz olarak açıklarken, brüt 1,3204826 TL, net ise 1,1884343 TL nakit temettü ödeyecek.