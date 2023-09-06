Astor'dan 2023'te 540 milyon dolarlık hasılat hedefi

Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Kafkas bölgelerindeki 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Astor, yeni pazarlarla ihracat hacmini ve gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Bu yıl 540 milyon dolar hasılat hedefi olan şirket, yüzde 40 oranındaki yurt dışı satış hedefini de yakın dönemde yakalamayı planlıyor.

Şirket ihracatının yüzde 53’ünü ise Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyor.

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Astor Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve CFO Olcay Doğan, Türkiye'de ihracatın stratejik önem taşıdığını belirterek "Astor Enerji, 2023 haziran ayı itibari ile 4,7 milyar TL olan toplam hasılatının yüzde 33’üne karşılık gelen 1.5 milyar TL ihracat geliri elde etti. Astor olarak, 2023 yılında 540 milyon dolar hasılat hedefimiz bulunuyor" dedi.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Devam etmekte olan siparişlerimizdeki düzenli artışa bağlı olarak yüzde 40 oranındaki yurt dışı satış hedefini de bu yıl içerisinde yakalamayı öngörüyoruz. Yıl başından bu yana aldığımız toplam sipariş tutarı 685 milyon doları buluyor. Astor Enerji A.Ş. olarak, ülke ihracatımızın gelişimine katkı sağlamak ve ihracat hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke ekonomimizin büyümesinde önümüzdeki en önemli fırsatı ihracat olarak görüyoruz. İhracat oranlarımızı artırırken öte yandan da yeni ihracat stratejileri belirleyip hedeflediğimiz rekorlara ulaşmayı amaçlıyoruz.”

Doğan, gelecek dönemde de emin adımlarla ilerlemeye ve satış hacimlerini istikrarlı şekilde büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.