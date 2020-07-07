Astranova Tarım, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

07 Temmuz 2020

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarının yürürlüğe koyduğu ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’ kapsamında Astranova Tarım’a TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Astranova Tarım Genel Müdürü Derya Özcan, “COVID-19 ile mücadelede ilk günden itibaren arkadaşlarımızla gerekli tedbirlerimizi alarak, sürece hassasiyet göstererek, önemli bir yol kat ettik ve hem çalışanlarımızın hem de ailelerinin ve çevrelerinin sağlığını koruduk. Gerek müşterilerimize, gerekse tüm paydaşlarımıza güvenilir ve hijyenik bir ortamda, sağlık standartlarına uygun bir şekilde üretim yaptığımızı göstermek. Türkiye’de bu belgeye sektöründe layık görülen ilk firma olmak bizi gururlandırdı. Bitki Koruma sektöründe COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni ilk alan firma olarak liderliğimizi bu alanda da devam ettireceğiz.” dedi.

Uluslararası kalite belgesi olan TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi, insan sağlığına uygun üretime teşvik edilmesi, korunma ve kontrol önlemleri yönetimi, eğitim, atık yönetimi ve hijyenik bir şekilde sosyal ve ortak kullanım alanları gibi pek çok kriterin değerlendirilmesiyle veriliyor.