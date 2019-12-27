AstraZeneca Türkiye’ye “Hey Genç! Harekete Geç!” projesiyle KSS Zirvesi’nden ödül

27 Aralık 2019

AstraZeneca Türkiye, topluma yarar sağlayan ve değer katan projeleri farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan ve iş birlikleri yaratan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde önemli bir ödüle layık görüldü. AstraZeneca Türkiye, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersizin önemini vurgulamak ve gençlerin yaratıcılık becerilerini ortaya çıkararak okullar arasında paylaşım sağlamak amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı ve TOÇEV iş birliğiyle hayata geçirilen “Hey Genç! Harekete Geç!” projesiyle 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirket Ödülleri’nin “Sağlıklı Bireyler” kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

“Gençlerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmasına odaklandık”



KSS Zirvesi’nde kazandıkları ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, şunları söyledi: “AstraZeneca Türkiye olarak yaşama değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorlarken, faaliyette olduğumuz tüm coğrafyalarda olduğu gibi Türkiye’de de topluma değer katmak için çalışmayı sürdürüyoruz. ‘Hey Genç! Harekete Geç!’ projesiyle de Global Genç Sağlığı programımız kapsamında toplum sağlığının temel ve en önemli bileşenlerinden biri olan gençlerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmasına odaklandık. Projenin, kurumsal sosyal sorumluluk alanında son derece prestijli bir ödül olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirket Ödülleri’nin ‘Sağlıklı Bireyler’ kategorisinde Altın Ödül’e layık görülmesi hepimiz için mutluluk verici. Projeye katkı sunan herkese emekleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de topluma değer katan projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz.”