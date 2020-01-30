AstraZeneca’dan 2025 için sıfır karbon taahhüdü

30 Ocak 2020

Dünyanın önde gelen biyofarmakoloji firmalarından biri olan AstraZeneca, 2025’e kadar küresel operasyonlarındaki karbon emisyonunu sıfıra indirmek ve 2030’a kadar da tüm tedarik zincirini karbon negatif yapmak için geliştirdiği programı duyurarak karbonsuzlaşma planlarını on yıldan daha uzun süre kısalttı.

AstraZeneca, İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı’nda, ‘Sıfır Karbon Taahhüdü (Ambition Zero Carbon)’ stratejisini açıkladı. Bu stratejisiyle AstraZeneca, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamındaki mevcut hedeflerini hızlandırarak yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarma ve hem elektrik hem de ısı tüketiminde yenilenebilir enerji kullanma taahhüdü verdi.

Şirket, bu hedefleri gerçekleştirmek ve küresel ısınma potansiyeline neredeyse sıfır katkıda bulunacak itici gaz kullanarak yeni nesil solunum cihazı geliştirmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. ‘Sıfır Karbon Taahhüdü’ projesi, AstraZeneca’nın operasyonlarının emisyon seviyesini dünya genelinde sıfıra düşürecek.

Proje kapsamında bulunan 50 milyon ağaçlık yeniden ormanlaştırma projesi olan ‘AZ Ormanı’ inisiyatifi de önümüzdeki 5 yıl içinde başlayacak. Şubat 2020’de ilk ağacın dikileceği Avustralya’daki yerel yönetimlerle ve küresel çapta yeniden ormanlaştırmaya odaklanan kar gütmeyen bir kuruluş olan One Tree Planted ile işbirliği kuran AstraZeneca, daha sonra Fransa, Endonezya ve diğer ülkelerde ağaç dikmeye devam edecek. Bu inisiyatif aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni başlattığı ‘1T.org – Bir Trilyon Ağaç’ platformunu da destekliyor.

Küresel ekonomiyi hızlı bir şekilde karbonsuzlaştırmak için sektörler arası çözüm bulmak ve politika belirlenmesine daha fazla yardımcı olmak için AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot da Sürdürülebilir Pazarlar Konseyi’nin (SMC) açılış toplantısına katılacak. Dünya Ekonomik Forumu desteğiyle kurulan SMC, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışıyor.

AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, konuyla ilgili şunları söyledi: “İklim değişikliği, halk sağlığını, çevreyi ve küresel ekonominin sürdürülebilirliğini etkileyen çok önemli bir tehdit. 2015’ten beri AstraZeneca olarak operasyonlarımızın karbon emisyonunu yaklaşık üçte biri kadar, su tüketimini de beşte biri kadar azalttık. Ancak daha hızlı hareket etmenin ve bu konuda daha fazla çalışmanın zamanı geldi. AstraZeneca olarak ‘Sıfır Karbon Taahhüdü’ stratejimiz kapsamında ortaya koyduğumuz hedefler, yapılan politika değişikliğini küresel seviyede gerçekleştirmek için iş birliğine zemin hazırlamamızı sağlayacak.”

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, “Yaşama değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorlarken, faaliyette olduğumuz tüm coğrafyalarda olduğu gibi Türkiye’de de gelecek nesillere aktaracağımız dünyayı daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında daha önce İstanbul, Riva’da 10.000 ağaçlık ‘AstraZeneca Hatıra Ormanı’ ve TEMA Vakfı aracılığıyla Balıkesir’de 5.500 ağaçlık bir ‘AstraZeneca Solunum Hatıra Ormanı’ oluşturmuştuk. ‘Sıfır Karbon Taahhüdü’ stratejimizle de üstümüze düşeni görevi ve hatta çok daha fazlasını yapmaya hazırız” dedi.