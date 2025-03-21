AstraZeneca'dan Çin'de 2,5 milyar dolarlık AR-GE yatırımı!

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çin'de 2,5 milyar dolarlık yatırımla AR-GE merkezi kurma kararı aldığını açıkladı.

Konuya yönelik açıklamada bulunan AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, "Bu 2,5 milyar dolarlık yatırım, Pekin'deki birinci sınıf yaşam bilimleri ekosistemine, işbirliği ve yeteneklere erişim için var olan kapsamlı fırsatlara olan inancımızı ve Çin'e bağlılığımızı yansıtıyor. Altıncı stratejik AR-GE merkezimiz, Pekin'deki en ileri biyoloji ve yapay zeka bilimi ile ortaklık kuracak ve yenilikçi ilaçları dünya çapındaki hastalara ulaştırmaya yönelik küresel çabalarımızın kritik bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.