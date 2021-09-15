Asus, OLED ekran teknolojisiyle kullanıcı sağlığına odaklandı

Barış SEDEF / İSTANBUL

Dizüstü bilgisayarlardan cep telefonlarına, aksesuar ürün grubundan anakart, ekran kartı, robot ve IoT ürünlerine kadar oldukça geniş ürün portföyüne sahip olan Asus, piyasaya kullanıcı sağlığını odağına alan ürünler sürmeye devam ediyor.

Salgınla birlikte uzaktan çalışma modellerinin benimsenmesiyle dizüstü bilgisayarlara olan talebin arttığını söyleyen Asus Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Geçmiş yıllarda ‘her eve bir bilgisayar’ söylemi yerini ‘her bireye bir bilgisayar’a bıraktı. 2020 yılı bilgisayar pazarında ürün kategorilerine göre değişmekle birlikte yüzde 60-70 oranında artış gösterdi. Artışın en büyük sebebi ise, ZenBook gibi ultra hafif ve ROG gibi maximum performans sergileyen bilgisayarlardaki talep artışı idi. Talepteki artış bu yıl da sürüyor. Ancak tedarik problemi de artış oranlarını etkilemeye devam ediyor. Asus olarak bizler de bu dönemde güçlü olduğumuz premium ürün gruplarında; OLED ekran teknolojisi gibi insan sağlığını ve konforunu düşünen modelleri öne çıkarıp tedarikini artırıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hayatımıza freelance, dijital göçebe gibi kavramlar girdi”

Pandeminin etkisiyle geçen yıl değişen iş modellerinin bilgisayarlarda da yeni trendleri ortaya çıkardığını söyleyen Güler, şunları kaydetti: “Hayatımıza freelance, dijital göçebe gibi kavramlar girdi. Bunlar bilgisayar satın alım kararlarını değiştiren dolayısıyla trendleri belirleyen önemli etkenler oldu. Dünya çapında çeşitli milletlerden 35 milyondan fazla, dijital göçebe olarak tanımlanan farklı ülkelere seyahat ederken çalışanlar bulunuyor. ASUS olarak yaptığımız global araştırma sonuçları gösteriyor ki; incelik, hafiflik ve uzun pil ömrü seyahat ve işi birleştiren bu milyonlarca kişinin en fazla önemsediği özellikler. Ancak çalışma hayatıyla birlikte pandemi döneminde sosyal olarak da bilgisayar başında daha fazla vakit geçirilmesi göz ve beden yorgunluğunu da beraberinde getirdi. Bu noktada Asus OLED ekran teknolojisini kullanmaya başlayarak göz yorgunluğunu azaltan ürünleri ya da ROG gaming bilgisayarlarında kullandığı beden yorgunluğunu azaltan ve kendi teknolojisi olan ergonimik tasarıma sahip ürünleriyle kullanıcılara çözüm sağladı. Böylece Asus, premium ürünlerdeki pazar liderliğini korudu.”