ATA Freight Depo Yatırımlarını Sürdürüyor!

22 Nisan 2019

1996 yılında kurulan ATA Freight’in, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hindistan, Meksika, Rusya ve Çin’de olmak üzere 6 ayrı ülkede kendisine ait 30’dan fazla ofisi ve 400’den fazla çalışanı bulunmaktadır. İthalat ve ihracata yönelik haftalık düzenli servislerle parsiyel ve komple deniz, hava ve kara taşımacılığı hizmeti veren ATA Freight, bunların dışında depo hizmetleri, paketleme, elleçleme ve gümrükleme gibi komple tedarik zinciri çözümlerini de müşterilerine sunmaktadır.

ATA Freight son yıllarda açtığı depolarıyla kapasitesini her geçen gün artırıyor. İstanbul ve Hindistan’da hali hazırda bulunan depolarına ek olarak, 2018 yılında İzmir’de ilk defa Soğuk Hava lojistik merkezini hizmete alarak, farklı bir segmentte hizmet vermeye başlayan ATA Freight, yine İzmir’de 2 yeni depoyu daha faaliyete aldı.

Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından ATA Freight, depo alanında büyük yatırımlara imza atıyor. Açılan yeni depolarla birlikte, ATA Freight’in toplam depo sayısı 6’ya çıkmış oldu.

ATA Freight Türkiye, Depolardan Sorumlu Müdürü Rüveyda Lokmanhekim:

ATA Freight olarak dünyada ve ülkemizde iş ortaklarımızın rekabet edebilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz, halihazırda verdiğimiz tüm depolama ve dağıtım hizmetlerinde dünya standartlarını referans alıyoruz. Türkiye’de ve yurtdışında toplam 6 adet depomuzla, teknoloji, otomotiv, telekomünikasyon, tarım makineleri ve gıda sektörlerindeki müşterilerimize başarılı bir şekilde depolama ve elleçleme hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedarik zinciri çözümleri ve teknolojik altyapımız ile müşterilerimize avantaj sağlıyoruz.

ATA Freight olarak ülke ekonomisine, milli gelire, istihdama ve kişisel refaha katkı sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

En yeni lojistik ve tedarik zinciri yönetimi teknolojilerinin kullanılacağı tesisin, tarım makinaları ve ekipmanlarına yönelik depolama uygulamaları konusunda bir lojistik üssü olması bekleniyor.

Torbalı’da açılan yeni tesisimiz de ülkemizdeki firmalara dünya standartlarında hizmet vermek üzere tasarlandı ve hizmete açıldı. Bu tesisimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel optimal çözümler sunacağız. Günümüzde depo; sadece malların bekletildiği bir yer değil artık, depoya gelen mallar müşteri istekleri doğrultusunda çeşitli işlemlere tabi tutulmanın yanında, niteliklerine göre depolanıp uygun şartlarda saklanıyorlar. Depolarda verilen bu tip hizmetler her ne kadar dışarıdan basit gibi görünse de depolar lojistik operasyon içerisinde büyük bir rol oynuyor.

Faaliyette olan depoların bir kısmı maalesef teknoloji altyapısını tamamlamamış ve eski ekipmanlarla hizmet veriyor. Biz ATA Freight olarak her zaman lojistiğin geleceğinde teknolojinin olduğuna inanıyoruz ve bütün yatırımlarımızı da bu yönde yapıyoruz, kendi teknoloji firmamız ve Ar- Ge merkezimiz var. Kendi teknoloji şirketimizin ürettiği depo yönetim programlarıyla (WMS), modern yöntemlerle inşa edilmiş ve her türlü müşteri ihtiyacına cevap verebilecek teknolojik depolarla hizmet veriyoruz. Bütün depolarımızda barkod sistemi ve el terminalleri kullanıyoruz.

Depolarımız, yüksek seviyede otomasyon imkanı veren en son teknolojiyle donatıldı, en modern, en kaliteli, en yeni sistem ve ekipmanlar kullanılmaktadır. ATA Freight inovasyonları, teknolojisi ve uzmanlığıyla insanların hayatlarını iyileştirmeyi ve çevreyi geliştirmeyi amaçlıyor.

Depo teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla, hem müşterilerimize daha iyi hizmet veriyoruz hem de günlük artan talepleri daha esnek şekilde yönetebiliyoruz. Türkiye’de ve dünyada önde gelen markalara hizmet veriyoruz.

Depo hizmetlerimizle entegre olarak verdiğimiz kontrat lojistiği servisi sayesinde müşterilerimizin baştan sona bütün tedarik zinciri ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Modern ve teknolojik depolarımız ve kontrat lojistiği, tedarik zinciri yönetimi gibi katma değerli hizmetlerimizle, her sektörden müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz.

(Bu bir ilandır.)