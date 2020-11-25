Ata Holding'in CEO'su Faruk Işık görevinden ayrıldı. 1995 – 2006 yılları arasında 11 yıl Ata Holding ve Ata Finans Grubu'nun CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri görevinde bulunan Işık, 2006 yılında Türkiye‘de Merrill Lynch Yatırım Bankası'nın kuruluşunu gerçekleştirdikten sonra 2010 yılına kadar COO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Faruk Işık, 2010-2014 yılları arasında Fokus Yatırım Holding ve Fokus Portföy Yönetim Şirketlerinin Kurucu ve Yönetici Ortağı olarak görev yaptı. Işık dokuz yıl aradan sonra 2015 yılında Ata Holding'e CEO olarak geri dönmüştü.



Faruk Işık kimdir?



Faruk Işık, 2015 yılından bu yana Ata Holding A.Ş.’nin CEO’su olarak görev yapmıstır. Bankacılık ve diğer sektörlerde 30 yılın üzerinde deneyime sahip olan Faruk Işık, UNIT International BV’de ve Galatasaray Spor Kulübü’nde CEO olarak görev yapmıştır. Işık, Eylül 2006 ve Temmuz 2010 arasında Bank of America Merrill Lynch Bank-Türkiye’de COO ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1995 - 2006 arasında Ata Holding A.Ş.’de CEO, 1994 - 1995 arasında Kıbrıs Denizbank’ta CEO, 1993 - 1994 arasında Marbank’ta Başkan Yardımcısı ve 1987 – 1993 arasında Arthur Andersen & Co.’da Denetim Müdürü / Danışman olarak görev yapmıştır. Ömer Faruk Işık, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümlerinden mezundur.