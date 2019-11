Ata Yatırım’ın mobil uygulaması “Ata Onlıne Mobil” yenilendi

05 Kasım 2019

Sektörün önde gelen şirketlerinden Ata Yatırım’ın yenilenen mobil uygulaması Ata Online Mobil ile hisse senedi ve VİOP’ta alış satış işlemleri kolayca gerçekleştiriliyor.

Anlık bilgilendirme sistemine sahip ve anlık borsa verilerine her an her yerden ulaşma imkanı sağlayan Ata Online Mobil uygulamasında, altın, döviz, hisse senedi ve diğer ürünlerle ilgili gelişmeler de takip edilebiliyor.

İnternet şubesindeki servis ve hizmetlerin mobil platforma taşındığı Ata Online Mobil ile yapılan işlemler anlık bildirim olarak kullanıcıyla paylaşılırken Türkiye ve Dünya piyasalarına ait veriler ve haberler en hızlı şekilde takip ediliyor.

Uzman isimlerden yorumlara, ekonomik takvimlere yer verilen, hisse, endeks, döviz, varant, opsiyon, VİOP ve parite için fiyat ve haber alarmı tanımlanabilen Ata Online Mobil uygulamasında finansal işlemler vakit kaybedilmeden yapılabiliyor. Ata Online Mobil’de aynı zamanda Ata Yatırım araştırma ekibi tarafından hazırlanan raporlar, teknik öneriler ve bültenler kullanıcılara sunuluyor. Ata Online Mobil uygulamasını, AppStore veya Google Playstore’dan indirebilirsiniz.