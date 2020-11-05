Atabay, vaka sayısı artınca kapasiteyi iki katına çıkardı

05 Kasım 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

COVID-19 salgınının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını Türkiye’de ilk yerli sentez olarak üreten Atabay İlaç’ta üretim hız kazandı. Atabay İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Atabay, “İlaç etkin maddesi üretim kapasitemizi an itibariyle ihtiyaçlara cevap verecek seviyeye çıkardık. Aylık üretimimiz 2 milyon kutuya ulaştı” bilgisini de verdi.

“Üretimde 1.000 kişiye ulaştık”

İlk etapta ayda 1 milyon kutuyla başlayan üretimde vakaların artmasıyla yeni bir planlama yapıldığını, kapasiteyi yüzde 100 oranında artırdıklarını söyleyen Atabay, “Buna bağlı olarak üretim personelini de 700 kişiden 1.000 kişiye çıkardık” diye konuştu.

Salgının tedavisinde kullanılan ilacı Türkiye’de halen üç şirket üretiyor. Üreticilerin başında Atabay İlaç geliyor. Tüm firmaların sahip olduğu üretim kapasitesinin Türkiye'de hastalığa yakalananların tedavisi için yeterli olduğunu söyleyen Atabay sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz dönemi sonuna doğru artan vaka sayısı hepimize sürpriz oldu, ama şirket olarak hızlıca kapasitemizi artırarak Bakanlığımızın siparişlerini söz verdiğimiz günlerde tamamladık” dedi.

“Bu sürece hızlı gelmedik”

"Bu sürece hızlı gelinmedi” diyen Atabay sözlerine şöyle devam etti: “2010 senesinde ülkemizde influenza (grip) salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla sentezlediğimiz Oseltamivir etken maddesi ve müstahzar ürün Enfluvir ile son 10 senede milyonlarca hasta iyileşti. Bu nedenle COVID-19 salgınına yüksek tecrübe ve bilgi birikimi ile girdik. Bu süreci başarıyla kısa sürede tamamladık. Viral salgına karşı gerekli ilaçları geliştirdik”

Öncelikle Türkiye’nin ihtiyacını karşıladıklarını belirten Atabay, “Sağlık Bakanlığı’ndan bu hafta ihracat için izin çıktı” diye konuştu. Bu iznin ardından bir strateji geliştirilerek ihracata başlanacak.

Atabay, “Favipiravir hammadde sentezi için analitik metotların geliştirilmesi, hammadde üretimi, yeni ilaç formülasyonu geliştirilmesi (referans ilaç formülasyonu patentli) ve üretimi için 11 milyon TL üzerinde Ar-Ge, know-how ve altyapı yatırımı yaptık” dedi.

Aşı çalışmalarına destek veriyor

Yıllık 200 milyon ilaç üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olan Atabay, yakın zamanda aşı çalışmalarında da yer alacak. Zeynep Atabay, TÜBİTAK çatısı altında geliştirilen COVID-19 aşı çalışmalarına destek vermeye başladıklarına dikkat çekti. Diğer taraftan salgının tedavisinde kullanılacak iki ayrı ilaç için de ruhsat başvurusunda bulunduklarını söyleyen Atabay şu bilgileri verdi: “Klinik çalışmaların başlayabilmesi ve profilaktik etkilerinin test edilebilmesi için Bakanlığımızdan ‘hızlandırılmış ruhsat süreci’ talebimiz oldu. Ümidimiz en kısa sürede testlerden geçip şu andaki tedavi protokolüne destekleyici ilaç olarak Bakanlığımıza sunabilmek.”