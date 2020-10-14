Atakaş’tan 100 milyon dolarlık yeni yatırım

14 Ekim 2020

SELÇUK ALTUN

Recep Atakaş, demir çelik sektörünün duayen isimlerinden biri. Ömrünü bu sektöre vermiş desek yeridir. Dile kolay tam 45 yıl. 7 yaşından itibaren ticaret yapan babasının yanında iş hayatına, üniversite eğitiminin ardından da demir çelik sektörüne girdi. İlk başlangıcı, bildiği iş olan ticaretle, ama demir ticaretiyle yaptı. “İki hayalim vardı, bunlardan biri üniversite bitirmek (Türkçe öğretmeni), diğeri de sanayici olmaktı” diyen Atakaş, ikinci hayalini 1990 yılından itibaren üretim tarafına geçerek gerçekleştirdi. Geçen zaman zarfında çok büyük başarılara imza attı. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Rusya’nın en büyük demir çelik gruplarından MMK Grup ile yüzde 50 ortaklı, bu alanda bugüne kadar Türkiye’de yapılmış en büyük özel sektör yatırımına imza attı. Anlaşmanın imzalandığı 2005 yılında yatırım tutarı 1,5 milyar dolar olarak hesaplandı, yetmedi tamamlandığında 2 milyar doları geçti.

2011’in sonlarında bu ortaklıktan çekilen Recep Atakaş’ın çelikten uzak durması elbette beklenemezdi, yine Hatay’dayeni bir çelik tesisi kurdu ve 2017 yılında üretime başladı. Bugün bu tesis İSDEMİR’den aldığı sacı müşterilerinin talebine göre vasıflı ürüne dönüştürüp, galvanizli, boyalı, asitli veya soğuk sac olarak teslim ediyor. 700bin ton/yıl kapasitesi bulunan tesiste 550’den fazla kişi çalışıyor. Üretimin yarısından fazlası ihraç ediliyor.

Recep Atakaş, Adana temsilcilerimiz Selçuk Altun ve Gülsüm Erdem Emen’e,

sektöre dair görüşlerini ve şirketlerinin hedeflerini anlattı

Kömür ticareti ve liman yatırımları da var

Recep Atakaş’ın başında bulunduğu Atakaş Şirketler Grubu, bu işin dışında 1989 yılından bu yana kömür ithalatı gerçekleştiriyor. Türkiye’nin üç bölgesinde 2.5 milyon ton kapasite ile eleme ve paketleme tesislerine sahip Atakaş, dünyanın çeşitli ülkelerinden ithal ettiği kömürleri Yeşilkor ve Cemre markaları ile tüketiciyle buluşturuyor.

2017 yılında yatırımlarına bir yenisini ekleyen Atakaş, İskenderun bölgesinde Atakaş Liman İşletmesini de hayata geçirdi. Limanın yıllık 10 milyon ton yük elleçleme potansiyeli bulunuyor.

“Kapasite artışını 2021 bitmeden tamamlarız”



Geleceğe dair planlarını ve demir çelik sektörünün içinde bulunduğu durumu konuştuğumuz Recep Atakaş, ilk olarak tam kapasite çalışan tesisin kapasitesini artıracaklarını söyledi. Atakaş, yatırımın çerçevesini şu şekilde anlattı; “Kapasitemizi 1.1 milyon tona çıkaracağız. Bu yüzde 50’den fazla artış anlamına geliyor. Bu yatırım için ilk adımı atmış, ama pandemi nedeniyle biraz beklemeye geçmiştik. Şu anda yeniden harekete geçiyoruz. Soğuk haddelemede en önemli işlemlerden birisi asitlemedir. Asitleme kapasitemizin 400 bin tonu boşta. Yani 1.1 milyon ton asitleme yapabilir durumdayız. Diğer taraftan ek tesislerimiz yapılmış durumda. Bundan dolayı daha az bir yatırımla bu kapasiteye ulaşacağız. Yatırım için toprak, bina, yan tesisler ve asitleme hazır diyebilirim. Geri kalan tutar da yaklaşık 100 milyon dolar olacak. Şu anda fabrikada 550 kişi çalışıyor. Bu yatırımın devreye girmesiyle birlikte 950 civarında bir istihdama ulaşmış olacağız. Yatırımı, yeni bir sıkıntı çıkmaması halinde önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.”

Üretimin yüzde 60’a yakınını ihraç ettikleri bilgisini veren Recep Atakaş, ABD vergi koymadan önce en çok ihracatı bu ülkeye yaptıklarını, şimdiyse ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine, ardından da Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

“Türk demiri dünyada marka oldu”



ABD vergi uygulamaları ve pandeminin ekonomik etkileri nedeniyle 2020’nin çelik üreticisi açısından hem iç piyasada hem de yurt dışında oldukça sıkıntılı geçtiğini dile getiren Recep Atakaş, inşaat sektörünün dünya genelinde durmasıyla birlikte özellikle yuvarlak inşaat demiri üreten firmaların büyük sıkıntı yaşadığını aktardı. Buna karşın, Türk demirinin, gerek sıcak ve soğuk sac, gerekse de inşaat demirinde dünyada bir marka haline geldiğini ve kabul gören bir ürün olduğunu vurgulayan Atakaş, “Türk inşaat demiri, galvanizli Türk sacı dediğiniz zaman herkes bunu sorgulamadan alıyor. Kalite sorgulamasında ABD, Avrupa ülkeleri ve İsrail önde gelir. Bunların yaptığı kalite sorgulamalarında Türk çeliğinde hiçbir zaman bir sorun yaşandığını görmedik. Umarım en kısa zamanda hem bu salgın biter hem de ilişkiler normalleşir ve Türk çelik üreticisi bu sıkıntıları atlatır” şeklinde konuştu.

Hatayspor’a adını verdi



Hatayspor’un bu sene Süper Lig’de boy göstermeye başlaması tüm Hataylıları olduğu gibi Recep Atakaş’ı da çok mutlu etmiş. Bu nedenle takıma sponsor olan ve grubun adını veren Recep Atakaş, duygularını şu şekilde ifade etti: “Burada doğdum ve burada büyüdüm. İkamet olarak seyahatlerimin dışında Hatay’dan dışarı çıkmadım. Biz 1953 yılından bu yana eski adıyla birinci lig, yeni adıyla Süper Lig göremedik. Bu benim gibi bütün Hataylıların özlemiydi. Süper Lige çıkması bizi çok mutlu etti. Ben de buranın bir iş adamı olarak buna destek olmak istedim. Umarım Süper Lig’de de başarılarına şahit oluruz.”