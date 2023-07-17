Atakey’in halka arz başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladığı açıklandı.

Atakey’in halka arzı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Konsorsiyum liderliğinde 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Atakey’in 117.600.000 TL olan sermayesinin 138.728.000 TL’ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28.224.000 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 39,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Yakın ve uzak coğrafyalara ihracat

Atakey Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Cansu, konuya dair şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük donuk patates işleyicilerinden biri olarak tohumdan tarlaya, tarladan sofraya bir ürün değer zinciri yaratarak sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyoruz. BRCGS gıda güvenliği, Helal Gıda ve RSPO sürdürülebilir palm yağı sertifikalarımızla müşterilerimize uluslararası gıda güvenliği, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun güvenilir gıdaları sunmaktayız.

Çatısı altında yer aldığımız TFI TAB Gıda restoranlarına ve sektöre verdiğimiz ürünlerin yanı sıra Brezilya, Güney Kore, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Makedonya gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güçle bugüne kadar yarattığımız değeri daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

2014'te üretime başladı

Atakey, Afyonkarahisar’ın Susuz Belediyesi’nde yer alan üretim tesisi ile 2014 yılı şubat ayının başında üretim operasyonlarına başladı. TFI TAB Gıda Yatırımları bünyesindeki restoranların patates kızartması talebini karşılayan şirket, üçüncü taraflar için de dondurulmuş, şoklanmış, kızartmalık patates ihraç ediyor.

Atakey’in patates üretim tesisi, 168.000 metrekarelik toplam yüz ölçüme ve yılda 90.000 ton kaplamalı dondurulmuş parmak patates üretim kapasitesine sahip. Yaklaşık 350 çiftçi ile 23 farklı şehirde hasat yapılıyor. Patates ürünlerinin kaynağında tutarlılık ve kalite sağlamak amacıyla Şirket, anlaşmalı çiftçilere tohum ve gübre temin ediyor.

TFI TAB Gıda Yatırımları, yaklaşık 3 bin restoranı ve 55 bini aşkın çalışanıyla dünyanın en büyük 4 hızlı servis restoran operatöründen biri.