Atanova Ventures 2021’de iki exit gerçekleştirdi

2018 yılında İzmirli girişimci Atakan Atalar tarafından kurulan ve girişimleri başlangıç aşamasında keşfedip onları destekleyen Atanova Ventures, 2021’de iki exiti tamamladı. Erken aşama yatırım şirketi olan Atanova Ventures’ın teknoloji ve yatırım portföyünde 12 yatırımı olduğu ve bu yatırımların Türkiye’nin yanı sıra Amerika ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de yer aldığı biliniyor.

Yapılan açıklamada, şirketin tohum aşamada olan girişimlere sunduğu destekler arasında, mentorluk, stratejik danışmanlık, melek yatırımcı ağlarını kullanma fırsatının bulunduğu, şirket ayrıca hukuki, finansal ve teknik konularda da girişimlere destek sunduğu belirtildi. Erken aşama teknoloji girişimlerini öncelikli portföy olarak belirlediği ifade edilen Atanova Ventures'in, 2021 yılında iki exit tamamladığı, söz konusu süreçte exit yapan ilk şirket LOKI olurken, global exit ise RemoteTeam ile gerçekleştiği bildirildi. İzmir merkezli Atanova Ventures’ın 2021 yılındaki son yatırımı ise içerik pazar yeri girişimi olan Textoni oldu.

İlk exit LOKI

2017 yılında Ahmet Polat tarafından kurulan siber güvenlik şirketi LOKI ile ilgili şunlar kaydedildi: "2021 yılında exit haberiyle dikkatleri üzerine çekmişti.. Atanova Ventures’ın 2019’da yatırım yaptığı LOKI, internet ağlarını basit bir arayüzle güvenli hâle getirecek ürün geliştirme hedefiyle yolculuğuna başlamış, kazandığı deneyim ile birlikte siber güvenlik ve ağ yönetim platformuna dönüşmüştür. Bilgisayar ve ağ güvenliği konularında etkin çözümler sunan LOKI, 2021 yılının Temmuz ayında tüm hisselerini Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut’a devrederek, satışını gerçekleştirdi."

Atanova Ventures’ten Global Exit RemoteTeam

Girişimci Şahin Boydaş’ın kurucusu olduğu, uzaktan (remote) çalışan ekipler için geliştirilmiş personel yönetim platformu RemoteTeam ile ilgili ise, "Özellikle Amerika’da pandemi nedeniyle etkisi artan evden çalışma sisteminde öne çıkan şirketlerden biri oldu. Bu sayede uzaktan çalışma endüstrisinde söz sahibi olmayı başaran şirket, 2021 yılında Gusto tarafından satın alındı.

Gusto, 2011 yılında Edward Kim, Josh Reeves, Joshua Reeves ve Tom London tarafından San Francisco merkezli olarak kurulmuştur. Maaş ve insan kaynakları konularında dijital çözümler sunan şirket, 9,5 milyar dolar değerlemeye sahip. RemoteTeam, kurulmasının ardından iki yıl gibi çok kısa bir sürede Gusto’ya exit yaparak önemli bir başarı yakalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Atanova Ventures’ın 2021 yılında LOKI’den sonra ikinci exit yapan şirketinin RemoteTeam olduğunu belirten Atalar, “2021, pandeminin etkisini yaşamaya devam ettiğimiz bir yıl olsa da teknoloji girişimleri farklarını ortaya koymaya devam etti. Değişen kullanım alışkanlıkları ve yeni normaller, farklı teknoloji girişimlerinin gelişmesine olanak sağlayarak pandemi boyunca devam eden değişim süreciyle ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlara cevap oldu.” dedi. Gelecekte de hem yerelde hem de globalde teknoloji girişimlerine destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Atakan Atalar, “Pazar yerleri, finansal teknolojiler, oyun, sağlık, enerji, vegan gıda, geri dönüşüm ve sosyal girişim alanlarında iş fikri olup, bu iş fikrini belirli aşamaya getirmiş olan tüm girişimciler bize ulaşabilir.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...