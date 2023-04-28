ATAP, girişimcilere dünyanın kapılarını açıyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.), Eskişehir’in ekonomik ve teknolojik anlamda uluslararası rekabet gücünün artırmak ve bölgedeki girişimcileri globale taşımak hedefiyle hazırladığı stratejik plan doğrultusunda çalışmalarına hız kazandırdı.

ATAP Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, amaçlarının küresel pazarda rekabet eden şirketler yaratmak olduğunu söyledi. Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) üyesi olan ATAP’ın stratejik planında hedef alınan “uluslararası hub” olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Telçeken, İspanya’ya gerçekleştirdikleri ziyaretler ile özellikle Katulanya bölgesinde önemli bir ağ oluşturduklarını ifade etti.

Telçeken, girişimcilerin uluslararası pazarlara erişimlerini sağlamak için yeni projeleri devreye aldıklarını ve bu kapsamda Barselona’da bulunan Teknocampus Mataro-Maeresme ile ATAP arasında “Soft Landing” anlaşması imzaladıklarını kaydetti.

Anlaşma sayesinde girişimcilerin karşılıklı olarak ücretsiz ve altyapı hizmetlerinden faydalanarak, iki ay süreyle ağ oluşturma ve eşleştirme etkinliklerine katılabileceklerini açıklayan Sedat Telçeken, yine bu yıl ABD’de faaliyet gösteren ExpertDojo hızlandırıcı danışmanlık firması ile girişimcileri üç yıl sürecek bir dizi çalışma sayesinde unicorn olma yolunda destekleyeceklerini söyledi.

4,4 milyon Euro yatırımı Eskişehir’e kazandırdı

Telçeken, ATAP’ın, 2019 yılında Avrupa Birliği ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ndan fon almaya hak kazanan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) projesi ile 4,4 milyon Euro’luk derin teknoloji içeren yatırımı Eskişehir’e kazandırdığını belirtti.

Telçeken, ETİM ile KOBİ’lerin inovatif ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlayarak, ülkemizin dış ticaret açığını azaltmayı ve bölgenin rekabetçilik seviyesini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

ATAP bünyesinde kurmayı hedefledikleri ve BEBKA ile görüşmelerini sürdürdükleri ön kuluçka ve kuluçka merkezi ile girişimcilik eko sistemine yeni bir boyut getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Telçeken, aynı zamanda Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüslerin de inşasına başlayacakları teknopark binalarını da bu yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Girişimciye özel destekler

Sedat Telçeken, ATAP’ın sağladığı en önemli hizmetlerden de söz ederek, şöyle konuştu: “ATAP, girişimcilerine hizmet için var olan bir çatı kuruluştur. Öncelikli görevi girişimcilere ticarileşme konusunda mentörlük yapmak, devlet teşviklerinden yararlanmalarına yardımcı olmak, mevzuatlar ve uygulamaları hakkında güncel bilgileri paylaşmaktır.

Bunların yanı sıra, girişimci firmaların ihracatı arttırıcı faaliyetlerine destek olmak amacıyla pazar bulmak, ikili görüşmeler sağlamak ve etkinlikler ile sinerji yaratmak diğer asli görevleri arasındadır. Diğer yandan, uluslararasılaşma konusunda proje bilgilendirmeleri fuar tanıtımları yapılmaktadır. Ayrıca Ar-Ge ve inovasyon projelerinde yönlendirici ve gelişime yardımcı rolü bulunmaktadır.”