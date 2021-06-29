Atasay, yurtiçi mağaza sayısını 153'e çıkardı

Hem mağazacılık hem online tarafta yatırımlarına devam eden Atasay, üç yeni mağaza daha açtı.

Atasay, Üsküdar Nevbahar AVM, Edremit Novada AVM ve Sakarya Cadde 54 AVM’de hizmete aldığı yeni yeni konsept mağazalarıyla yurtiçinde 153, yurtdışında ise 22 olmak üzere toplam mağaza sayısını 175'e çıkardı.

Yeni mağazarların yanı sıra marka, mevcut mağazalarında da yenileme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsmsa Atasay, İstanbul Optimum AVM ve Ankara Ankamall’daki mağazalarını yeniledi.