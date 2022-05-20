Ataşehir ihalesinde en yüksek teklif DAP Gayrimenkul'den

Emlak Konut GYO’nun Anadolu Yakası’ndaki önemli lokasyonlardan biri olan Ataşehir arazisi için açtığı ihalede en yüksek teklif DAP Gayrimenkul Geliştirme’den geldi. Ormanköy, Nişantaşı Koru ve Yeni Levent projelerini ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle geliştiren DAP Gayrimenkul, ‘Sağlıklı Ev’ konseptini Ataşehir’e taşımayı hedefliyor.

Ataşehir’de arsa alanı 9 bin 242 metre kare olan, merkezi konumu sebebiyle büyük ilgi gören ihaleye toplamda 11 firma katıldı. DAP Gayrimenkul’ün en yüksek teklifi verdiği ihale sonucunda, Emlak Konut GYO’nun ASKŞPTG’si 894 milyon 600 bin TL oldu.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin merkez ofislerinin olduğu Ataşehir bölgesi, son yıllarda özellikle iş dünyasının da ilgi odağı konumunda. Bu bölgede çalışan iş insanlarının ve üst düzey çalışanların, özellikle şehir merkezinde oturmayı ve doğayla iç içe olmayı tercih ettiğine dikkat çeken DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Sağlıklı Ev konseptini, yeni ve sektöre öncülük edecek dokunuşlarla Ataşehir’e taşıyacağız. Bölgenin taleplerini biliyoruz ve buna uygun ‘Sağlıklı Ev’ konseptinde bir proje geliştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

‘Sağlıklı Ev’ konsepti İstanbul’da büyüyor

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 döneminde ‘Sağlıklı Ev’lerin öneminin daha da arttığını belirten Ziya Yılmaz, “Projelerimizi her zaman yeni dünyanın gelişen/değişen düzenine göre geliştiriyoruz Nasıl ki deprem gayrimenkul sektörü için bir mihenk taşı olduysa aynı şekilde COVID-19 da sektörümüzü yeniden şekillendiren bir dönüm noktası oldu. DAP Gayrimenkul olarak her zaman insanlarımıza yararlı konut ve işyeri üretme bilinciyle projelerimizi geliştirdik. ‘Sağlıklı Ev’ konsepti de tamamen bu bilinçle hayat buldu. Oluşturduğumuz sağlık kurulu ile müşterilerimizin fikirlerini alarak ‘Sağlıklı Ev’ konseptini geliştirdik. Bu konseptimizi İstanbul’un böylesine değerli arazilerinde hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelere bir sanat eseri gözüyle baktık. Ülkemize, şehrimize bir değer katma vizyonuyla hareket ettik. Deyim yerindeyse şehrin vitrinini tablo gibi işliyoruz. Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul’a ve ülkemize anıt eserler, sembol binalar ve mutlu yaşayacakları yuvalar kazandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.