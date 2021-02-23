Atasun Optik, bu yıl 35 milyon liralık yatırım yapacak

GrandVision'un 44 ülkedeki faaliyetlerinin bir parçası olarak Türkiye pazarına 2007 yılında adım atan Atasun Optik, salgına rağmen yatırımlarına devam etti. Böylece ülke genelinde 22 yeni mağaza açan şirket, bu yıl da yatırımlarını devam ederek, 100 kişilik yeni istihdam yaratacak.

Geçen yıl yüzde 30'u dijital dönüşüme olmak üzere 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını bidiren Atasun Optik CEO'su Nihat Aydın, salgın öncesi döneme göre online güneş gözlüğü satışında yüzde 139 büyüme yakaladıklarını söyledi.

Bu yıl 35 milyon liralık yatırım yapacaklarını ve 100 kişilik yeni istihdam sağlayacaklarını açıklayan Aydın "2023 hedefimiz, 286 olan mağaza sayımızı 500'e ulaştırmak ve ciromuzu 2 katına çıkarmak." ifadesini kullandı.

Türkiye gözlükte üretim üssü olmaya aday

Sektöre dair değerlendirmelerde de bulunan Nihat Aydın, Türkiye'de gözlük pazarının dünya ile kıyaslandığında oldukça küçük olduğunu, güneş gözlüğü ve optik dahil toplamda 5 milyar liralık bir büyüklüğün bulunduğunu bildirdi.

Türkiye ile kıyaslandığında Almanya pazarının yaklaşık 10 kat, İngiltere'nin ise 8 kat büyüklükte olduğunu kaydeden Aydın, "İtalya ve İspanya nüfusu Türkiye'den az olmasına rağmen gözlük pazar büyüklükleri Türkiye'nin yaklaşık 4 katı. Polonya, Türkiye'nin yarısı kadar nüfusa sahip ancak pazar büyüklüğü Türkiye ile aynı." şeklinde konuştu.

Bu verilerin Türkiye'nin potansiyelini gösterdiğini belirten Aydın, "Dolayısıyla Türkiye, içinde barındırdığı güçlü potansiyelle gözlük üretiminde bir üs olmaya aday. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte doğru adımların atılmasıyla önemli bir büyüme oranı yakalanabilir." açıklamasını yaptı.

Türklerin yüzde 15-20'si gözlük kullanıyor

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 15-20'sinin gözlük kullandığını belirten Nihat Aydın, bu oranın Almanya'da yüzde 63,5, İngiltere'de yüzde 59, İtalya'da yüzde 51,5, İspanya'da yüzde 55, Polonya'da ise yüzde 53 olduğunu bildirdi.

Bu durumun Türklerin gözlerinin sağlam olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Aydın, şunları söyledi: "Şu anda Türkiye'de yaklaşık 7 bin tane optik mağazası var. Bunların yüzde 85'i bireysel optikçiler, yüzde 15'i ise zincir mağazalar. Zincir mağaza sayısının yüksek ve regülasyonların çok daha esnek olduğu Almanya'da 11 bin 600, İtalya'da 10 bin, İngiltere'de 8 bin, İspanya'da ise 9 bin 700 optikçi bulunuyor. ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde müşteriler, dijital kanallardan randevu alıp, bir optik mağazasına giderek göz muayenesi olabiliyor. Türkiye'deki regülasyonlara göre bunu yapmamız mümkün değil. Bu alandaki düzenlemelerin Türkiye'de de sektörün önünü çok açacağına inanıyoruz."