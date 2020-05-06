Atasun Optik, cadde mağazalarıyla yeniden açıldı

06 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını geçici süreliğine kapatan Atasun Optik, müşterilerinin online ticaret kanallarından yasal kısıtlamalar nedeniyle temin edemedikleri numaralı gözlük ve lens gibi sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere tüm taleplerine cevap vermek üzere, 26 ilde 54 cadde mağazasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. 12:00-18:00 saatleri arasında hizmet veren mağazalarda müşteri ve çalışan sağlığının güvenliği için önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Mağazaların yeniden hizmet vermesi hakkında açıklama yapan Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın “Yeniden görüşmek üzere” diyerek çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak amacıyla kapattığımız mağazalarımızda, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda, gerekli tüm tedbirleri alarak yeniden hizmet veriyoruz. Sosyal mesafeyi koruduğumuz, hijyen ve sterilizasyon önlemlerini en üst seviyede tuttuğumuz, çalışanlarımızın maske, eldiven ve yüz siperlikleri ile hizmet vermesini sağladığımız düzenlemelerimizle müşterilerimiz için hazırız. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının aldığı önlemler, uygulamalar ve tavsiye kararları neticesinde ülke olarak süreci iyi yönettiğimize inanıyorum. Böylelikle normalleşme sürecini de doğru planlanmalarla gerçekleştireceğiz. En kısa sürede mağazalarımızın tamamıyla ve hep birlikte faaliyetlerimize kaldığımız yerden daha da güçlü bir şekilde devam edeceğimizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.