Atasun Optik, yıl sonuna kadar 11,5 milyon TL yatırım yapacak

21 Eylül 2020

Pandemi sürecinin tüm dünyada güçlü bir etki yarattığını söyleyen Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, “Yıl sonuna kadar 11.5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceğiz. 2018 yılından bu yana bağlı olduğumuz Grand Vision’ın faaliyet gösterdiği 44 ülke arasında en hızlı büyüyen ülke konumundayız, hedefimiz bu gücümüzü korumak.” dedi.

Pandemi sürecinde online satışlara ağırlık verdiklerini de dikkat çeken Aydın, dijital kanallara yatırımlarını yüzde 45 oranında artırdıkları bilgisini verdi. Atasun Optik olarak her zaman iyiyi sunmaya çalıştıklarını ve pandemi döneminde e-ticarette yüzde 259 artış yakaladıklarını belirten Aydın, “2023’te Türkiye’nin en büyük perakende zincirleri arasında yer alma hedefimizden vazgeçmedik. Gerek mağaza gerekse e-ticaret yatırımlarımızı sürdürüyor, yerli üretimi destekleyerek istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yerli üretim bize güç kattı”

Atasun Optik olarak yerli üretim ve tedarikçilere de önem verdiklerini dile getiren Nihat Aydın, “Pandemi sürecinde yerli üreticilerimiz ile başarılı bir tedarik yönetimi süreci yürüttük. Bu dönemde yerli üreticiye yaptığımız yatırımlar ürün tedariki konusunda bize avantaj sağladı. 10 marka ve 450 ürün çeşidiyle yerli ürün oranımız yüzde 51’e ulaştı. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hedef, istihdamda yüzde 15’lik artış

Pandemi sürecinin istihdam büyümesini etkilemediğini belirten Nihat Aydın, “2020 yılı için büyüme planlarımıza paralel yüzde 15’lik bir artış hedeflemiştik. Yıl sonuna kadar destek ofisimiz ve açılacak yeni mağazalarımız ile hedeflediğimiz oranda yeni ekip arkadaşlarımızı Atasun Optik ailesine katacağız.” dedi.

“Halk sağlığı önceliğimiz oldu”

2020’de halk sağlığını her şeyin önünde tutuklarını kaydeden Nihat Aydın, şunları söyledi: “Pandeminin ilk gününden bu yana önceliğimiz ekibimizin, müşterilerimizin ve halkın sağlığı oldu. Bu süreçte özellikle optik gözlük ve lens gibi online kanallar aracılığıyla satışı gerçekleşemeyen sağlık ürünlerinin müşterilere ulaştırılması konusunda Atasun Optik ekibi büyük bir özveriyle çalıştı. Ülke geneline yayılmış geniş ekip yapımızla bu süreci, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verecek şekilde yürütmeye devam ediyoruz.”

“2023 hedefimiz Türkiye’nin en büyük perakendecilerinden biri olmak”

2023'te bünyesinde franchise’ı da barındıran 500 mağazalık bir yapıyla Türkiye’nin en büyük perakendecilerinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Nihat Aydın, “Diğer taraftan Grand Vision çatısı altında ciro büyüklüğü açısından ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hedefimiz bu sıralamada ilk 5 ülke arasına girmek. Grup içerisinde İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa’dan oluşan G4 gücünü Türkiye’yi de ekleyerek G5’e dönüştürmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.