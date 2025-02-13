Atatürk’ün imzası ile kurulan Şişecam 90. yaşını kutluyor

1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ile Türkiye İş Bankası tarafından ülkenin acil cam ihtiyaçlarını üretmek için yola çıkan Şişecam 90’ıncı yılını kutluyor.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri, düz cam ve cam ambalajda en büyük beş üretici arasında yer alırken, soda külünde ise dünyanın en büyük iki üreticisinden biri.

"Bugünü değil geleceğini de titizlikle şekillendiriyoruz"

Dört kıtada etkin olarak faaliyet gösteren şirketin yeni yaşına yönelik açıklamada bulunan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici şunları söyledi: "90 yıllık köklü geçmişimizle, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonundan ilham alarak, sektörlerimizdeki liderliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. 35 farklı milletten insanın çalıştığı ve 23 farklı dilin konuşulduğu global kültürümüzle tüm ekosistemimiz için değer yaratıyoruz.

Cam ve kimyasallar alanlarında yaptığımız yatırımlar, kul landığımız ileri teknolojiler ve güçlü Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde sektörlerimizde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyoruz. Bu yolculukta elde ettiğimiz başarılar her bir çalışanımızın, müşterimizin, tedarikçimizin, hissedarımızın, paydaşımızın ve iş ortağımızın katkılarıyla mümkün oldu. Şişecam, sadece bugünü değil, geleceğini de titizlikle şekillendiren bir şirket olarak; sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefiyle tüm zorluklardan güçlenerek çıkmaya ve ilerlemeye devam edecek."