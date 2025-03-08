Atatürk’ün imzasıyla kurulan Anadolu Sigorta 100 yaşında

Sigortacılık sektörünün öncüsü Anadolu Sigorta, 100. yılında Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarete, Anadolu Sigorta üst yönetimi, çalışanları, Türkiye İş Bankası yöneticileri ve acenteler katıldı.

Ziyarette Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Anıtkabir Özel Defteri’ne Anadolu Sigorta’nın 100 yaşına ulaşmasından duydukları gurur ve mutluluğu kaleme aldı.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan “Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olarak bir asrı geride bırakırken, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin sigorta okulu olma misyonunu üstlenirken neredeyse Cumhuriyet’imiz ile yaşıt bir şirket olarak çağın gerekliliklerine uygun yenilikçi adımlar atarak bu büyük mirası geleceğe taşımayı en büyük sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Köklerimize sıkı sıkıya bağlıyız, ancak gözümüz daima gelecekte. 100 yıl boyunca Anadolu Sigorta’ya güvenen tüm sigortalılarımıza, emek veren çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.