ATB, kuru incirde üreticinin rotasını çizdi

Aydın Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde düzenlenen “2025-2026 Sezonu Kuru İncir Toksin Top­lantısı”nda, kuru incirde görülen aflatoksin ve okratoksin sorunu­na karşı üretici, tüccar ve depo­culara bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Aydın Ticaret Bor­sası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Ziraat Odaları yöneticileri, üre­tici, tüccar ve depocular katıldı. Aflatoksin ve okratoksin sorunu­na karşı üreticilerin inciri yerde kurutmaması, özenle seçme iş­lemi yapması gerektiği belirti­lirken; tüccarların ise, ürünü ka­salarda muhafaza etmesi gerek­tiği vurgulandı.

Ayrıca toksinli incirlerin tespiti için karanlık oda yapılması veya portatif ola­rak mor ışıkla toksinli incirlerin incelenmesi ve puflu incirlerin ayrılmasının öneminden bahse­dildi. Kayıt dışı olarak depolama işlemi yapanların tespit edilerek maliyeye bildirilmesi toplantı­nın önemli konuları arasında yer alırken, ihracatçıların kayıt dışı incir depolarından mal almama­ları gerektiği ifade edildi.

İncir hasadının yüzde 50’si tamamlandı

Toplantının açılış konuşma­sını yapan Aydın Ticaret Borsa­sı Yönetim Kurulu Başkanı Fev­zi Çondur, Aydın İl Tarım ve Or­man Müdürü Ayhan Temiz’in ilimize yeni tayin olmasına rağ­men göreve başlar başlamaz toksin konusuyla yakından ilgi­lendiğini belirtip teşekkür etti. Çondur, 2025-2026 incir sezo­nunda hasadın yüzde 50 seviye­sine ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Hasat yarılandığı halde ticarette sıkıntılarımız var.

Ge­çen yıl toksin sorunları nedeniy­le ihracatçılarımız mağduriyet yaşadı, bu nedenle bu yıl temkin­liler. İncir alımları halen başla­madı. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlik­leri ile toplantı yaptık. İhracat­çılar ürün alacaklarını söylüyor ama üreticinin tasnif ve seçme konusunda daha özenli davran­masını istiyorlar. Hepimiz aynı gemideyiz; üretici, tüccar ve iş­letmeci birlikte hareket etme­liyiz. Geçen yıl yaşanan toksin kaynaklı iade sorunları bu sezo­nu da etkiledi.”

“Bize has ürünü kontrolsüz üretmemeliyiz”

Türkiye’nin, dünyanın en bü­yük incir üreticisi ve ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Çondur, “Hem üretim hem de ticaret bi­zim elimizde. Ama bu kadar bi­ze has olan ürünü de kontrolsüz üretmemeliyiz. İncirin tasnifi ve muhafazası konusunda dikkat­li olmalıyız. Tüccar ve ihracatçı­lar vasıtasıyla incire katma de­ğer yaratmaya çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Zira­at Odalarımızın desteğiyle üreti­cilerin bilinçlendirilmesi ve de­netlenmesi gerekiyor. Bu konuda Aydın İl Tarım ve Orman Müdür­lüğümüzün yardımlarını bekliyo­ruz” diye konuştu.

Kuru incirde tonu bin 400-bin 500 dolar olan ihracat rakamları­nın 6 bin dolarların üzerine çıktı­ğını dile getiren Çondur, “Hedefi­miz 10 bin dolar seviyesine çıkar­mak. Ancak bu hedefe ulaşmak için üreticiden tüketiciye kadar herkesin elini taşın altına koyma­sı gerekiyor. İlk olarak kalite bah­çede üretici tarafından başlama­lı, üretici toksinli ve puflu inciri ayırmalı, incirler yerde değil ka­salarda depolanmalı. Aflatoksin kontrolü ve puflu incir ayrımı ya­pıldıktan sonra ihracatçı ürünü alacak” diye konuştu.

“Kontrolsüz depoları kayıt altına almalıyız”

Aydın İl Tarım ve Orman Mü­dürü Ayhan Temiz de incirin Ay­dın’ın en önemli ürünü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Ül­ke üretiminin yüzde 56’sını tek başına karşılıyoruz. Ancak en büyük sorunlarımızdan biri afla­toksin ve okratoksin. Depolama koşulları kritik önemde. Bizler bu konuda, üretici ve depocuları bilgilendiriyoruz. Kurutma ko­şullarının önemli olması sebe­biyle İhracatçı birlikleri ile kere­vet dağıtımları yaptık. 254 adet kayıtlı depolarımız var ama ka­yıtsız depolar ciddi risk oluştu­ruyor. Kayıtlı olmayan yerleri bizlere bildirebilirsiniz.

Bunla­rın mutlaka kayıt altına alınma­sı gerekiyor. Kayıtsız depodan gelen ürün tamamen kontrolsüz ürün. Mevcut depolarda kontrol sıklığının artırılması, karanlık oda uygulamasının yapılması ve seçme işlemlerinin gerçekleş­tirilmesi yönünde talep bulun­maktadır. Bununla ilgili talebi Bakanlığımıza ileteceğiz. Seç­me ve elleçleme işlemi sadece işletme düzeyinde en son yapı­lıyor. O kısma gelene kadar seç­meden geçmiyor. İlk üretici aya­ğından son nihai ihracatçıya gelene kadar herkes elleçleme yaparsa sorun çözülecek” ifade­lerini kullandı.