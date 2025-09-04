  1. Dünya Gazetesi
ATB, kuru incirde üreticinin rotasını çizdi

 Aydın Ticaret Borsası, kuru incirde görülen aflatoksin ve okratoksin sorununa karşı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Aflatoksin ve okratoksin sorununa karşı üreticilerin inciri yerde kurutmaması, tüccarların ise ürünü kasalarda muhafaza etmesi gerektiği vurgulandı.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde düzenlenen “2025-2026 Sezonu Kuru İncir Toksin Top­lantısı”nda, kuru incirde görülen aflatoksin ve okratoksin sorunu­na karşı üretici, tüccar ve depo­culara bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Aydın Ticaret Bor­sası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Ziraat Odaları yöneticileri, üre­tici, tüccar ve depocular katıldı. Aflatoksin ve okratoksin sorunu­na karşı üreticilerin inciri yerde kurutmaması, özenle seçme iş­lemi yapması gerektiği belirti­lirken; tüccarların ise, ürünü ka­salarda muhafaza etmesi gerek­tiği vurgulandı.

Ayrıca toksinli incirlerin tespiti için karanlık oda yapılması veya portatif ola­rak mor ışıkla toksinli incirlerin incelenmesi ve puflu incirlerin ayrılmasının öneminden bahse­dildi. Kayıt dışı olarak depolama işlemi yapanların tespit edilerek maliyeye bildirilmesi toplantı­nın önemli konuları arasında yer alırken, ihracatçıların kayıt dışı incir depolarından mal almama­ları gerektiği ifade edildi.

İncir hasadının yüzde 50’si tamamlandı

Toplantının açılış konuşma­sını yapan Aydın Ticaret Borsa­sı Yönetim Kurulu Başkanı Fev­zi Çondur, Aydın İl Tarım ve Or­man Müdürü Ayhan Temiz’in ilimize yeni tayin olmasına rağ­men göreve başlar başlamaz toksin konusuyla yakından ilgi­lendiğini belirtip teşekkür etti. Çondur, 2025-2026 incir sezo­nunda hasadın yüzde 50 seviye­sine ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Hasat yarılandığı halde ticarette sıkıntılarımız var.

Ge­çen yıl toksin sorunları nedeniy­le ihracatçılarımız mağduriyet yaşadı, bu nedenle bu yıl temkin­liler. İncir alımları halen başla­madı. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birlik­leri ile toplantı yaptık. İhracat­çılar ürün alacaklarını söylüyor ama üreticinin tasnif ve seçme konusunda daha özenli davran­masını istiyorlar. Hepimiz aynı gemideyiz; üretici, tüccar ve iş­letmeci birlikte hareket etme­liyiz. Geçen yıl yaşanan toksin kaynaklı iade sorunları bu sezo­nu da etkiledi.”

“Bize has ürünü kontrolsüz üretmemeliyiz”

Türkiye’nin, dünyanın en bü­yük incir üreticisi ve ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Çondur, “Hem üretim hem de ticaret bi­zim elimizde. Ama bu kadar bi­ze has olan ürünü de kontrolsüz üretmemeliyiz. İncirin tasnifi ve muhafazası konusunda dikkat­li olmalıyız. Tüccar ve ihracatçı­lar vasıtasıyla incire katma de­ğer yaratmaya çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Zira­at Odalarımızın desteğiyle üreti­cilerin bilinçlendirilmesi ve de­netlenmesi gerekiyor. Bu konuda Aydın İl Tarım ve Orman Müdür­lüğümüzün yardımlarını bekliyo­ruz” diye konuştu.

Kuru incirde tonu bin 400-bin 500 dolar olan ihracat rakamları­nın 6 bin dolarların üzerine çıktı­ğını dile getiren Çondur, “Hedefi­miz 10 bin dolar seviyesine çıkar­mak. Ancak bu hedefe ulaşmak için üreticiden tüketiciye kadar herkesin elini taşın altına koyma­sı gerekiyor. İlk olarak kalite bah­çede üretici tarafından başlama­lı, üretici toksinli ve puflu inciri ayırmalı, incirler yerde değil ka­salarda depolanmalı. Aflatoksin kontrolü ve puflu incir ayrımı ya­pıldıktan sonra ihracatçı ürünü alacak” diye konuştu.

“Kontrolsüz depoları kayıt altına almalıyız”

Aydın İl Tarım ve Orman Mü­dürü Ayhan Temiz de incirin Ay­dın’ın en önemli ürünü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Ül­ke üretiminin yüzde 56’sını tek başına karşılıyoruz. Ancak en büyük sorunlarımızdan biri afla­toksin ve okratoksin. Depolama koşulları kritik önemde. Bizler bu konuda, üretici ve depocuları bilgilendiriyoruz. Kurutma ko­şullarının önemli olması sebe­biyle İhracatçı birlikleri ile kere­vet dağıtımları yaptık. 254 adet kayıtlı depolarımız var ama ka­yıtsız depolar ciddi risk oluştu­ruyor. Kayıtlı olmayan yerleri bizlere bildirebilirsiniz.

Bunla­rın mutlaka kayıt altına alınma­sı gerekiyor. Kayıtsız depodan gelen ürün tamamen kontrolsüz ürün. Mevcut depolarda kontrol sıklığının artırılması, karanlık oda uygulamasının yapılması ve seçme işlemlerinin gerçekleş­tirilmesi yönünde talep bulun­maktadır. Bununla ilgili talebi Bakanlığımıza ileteceğiz. Seç­me ve elleçleme işlemi sadece işletme düzeyinde en son yapı­lıyor. O kısma gelene kadar seç­meden geçmiyor. İlk üretici aya­ğından son nihai ihracatçıya gelene kadar herkes elleçleme yaparsa sorun çözülecek” ifade­lerini kullandı.

