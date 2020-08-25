Ateksis, yazılım ekibini büyütmeyi planlıyor

25 Ağustos 2020

Bina teknolojileri, broadcast, profesyonel ses ve görüntü, medikal sektörlerinde hizmet veren Ateksis, Türkiye’de İstanbul ve Ankara’da; yurtdışında ise Rusya, Azerbaycan, Irak ve Amerika’da faaliyetlerine devam ediyor.

Ateksis Satış Direktörü Barış Kuş, “2010 yılında bünyemize kattığımız Teknomaks şirketi ile Ateksis’i sistem entegratörü haline getirdik. Yaklaşık 115 kişiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz.” dedi.

Yatırımlarını dijital dönüşüme ve yazılım ekiplerini büyütmek üzerine planladıklarını dile getiren Kuş, “Hali hazırda bulunan yazılım ürünlerimiz var, bu platformu her geçen gün güncelleyerek gelişen teknolojiye ayak uyduruyoruz” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan, Amerika ve Rusya’da yerleşik ofislerimiz mevcut”

Pandemi nedeniyle yurt dışı pazarlarda ciddi bir küçülme yaşandığını ifade eden Barış Kuş, şunları söyledi: “Hem küresel ekonomik kriz hem de Arap Baharı gibi gelişmeler işlerimizi etkiledi ama krize rağmen 2019 yılında da büyümeyi başardık. Son yıllarda bünyemize kattığımız faaliyet bölgeleri ile bu süreçte ciddi ilerleme kaydettik. Türkiye’nin yanı sıra Türk müteahhitlerinin projeler gerçekleştirdiği Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Libya, Sudan, Tunus, Afrika ve Moldova gibi ülkelerde çeşitli projeler gerçekleştirdik. Azerbaycan, Amerika ve Rusya’da yerleşik ofislerimiz mevcut. Bu bölgelerde çalışmalarımız hala devam ediyor. Bu ülkelerde de hem Türk müteahhitlere hem yerel partnerle işbirliği yaparak yönelik çözümler üretiyoruz.”

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