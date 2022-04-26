ATEM ve Uyumsoft arasında e-dönüşüm için işbirliği

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM), üye firmalarının uçtan uca dijital dönüşümünün sağlanması amacıyla Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri ile e-dönüşüm alanında işbirliğine gitti.

İşbirliği kapsamında, Uyumsoft’un e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter vb) uygulamaları ve ticari yazılım çözümleri, 22 Ocak’ta yayınlanan 509 tebliği kapsamında tanımlanan sektörler başta olmak üzere emlak ve gayrimenkul sektörleri dahil işletmelerin dijital dönüşümüne rehberlik edecek.

Üyelerin uçtan uca dijital dönüşümü sağlanacak

İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan ATEM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 22 Ocak 2022 tarihli yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği’ne göre, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarında yeni dönem başladı ve kapsam genişliyor. Buna göre, gayrimenkul alımını, satımını, kiralamasını, inşaatını yapan firmalardan 2020 ve 2021 cirosu 1 milyon TL’nin üzerinde olanlar ile 2022 cirosu 500 bin TL’nin üzerinde olan işletmelerin, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-Fatura’ya geçmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, ATEM üyelerimizin e-Dönüşüm süreçlerini başarılı bir şekilde uçtan uca yönetmeleri için, Uyumsoft ile iş birliği yapıldı.” Dedi.

Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak ise, işbirliğine ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’nin öncü teknoloji ve inovasyon şirketi olarak, 60 binin üzerindeki yerli ve global işletmenin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyoruz. 509 VUK Genel Tebliği kapsamında, ATEM ile iş birliği protokolü imzaladık. Birliğin üyelerine, e-Belge uygulamaları ve ticari yazım çözümlerimizle hizmet vererek, dijital dönüşümlerini hızla gerçekleştirmelerini sağlayacağız.”

GİB e-Arşiv 2.000- 5.000 ürünü ücretsiz sunuluyor

Ayrıca, GİB tarafından yayınlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’ne göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 2.000 TL olması, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda ise toplam tutarın 5.000’yi bulması durumunda, kağıt fatura yerine, e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu 1 Mart 2022 tarihinden itibaren hayata geçirildi. Bu kapsamda, GİB e-Arşiv 2000-5000 uygulamasını kullanacak olan ATEM üyeleri, Uyumsoft’un GİB e-Arşiv 2.000- 5.000 ürününü yılsonuna kadar ücretsiz olarak kullanabiliyor.