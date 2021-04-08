Ateş, iş güvenliği ayakkabısı ile üretime adım atıyor

Eray ŞEN

ADANA - Türkiye genelinde endüstriyel ürünler ve iş güvenliği malzemeleri tedarikçisi olarak faaliyet gösteren ve 25 ülkeye ihracat yapan Ateş A.Ş., Adana’da yaklaşık 3 milyon Euro’luk yatırım ile kurduğu tesiste iş güvenliği ayakkabıları üretecek.

Şirketin faaliyetleri, yeni yatırımları ve hedefleri konusunda bilgi veren Ateş İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Turgut, 1960’lı yıllardan bu yana pazarlama firması olarak çalıştıklarını, bu dönemde ise daha önce ithalatını yaptıkları bazı ürünlerin üretimine karar verdiklerini söyledi. Dünyadaki bazı büyük markaların Türkiye distribütörlüğünü yürüttüklerini anlatan Turgut, “Ana dalımız ticaret ancak 5-6 yıl önce Çerkezköy’de endüstriyel hortum üretimine yönelik proje bazlı çalışan bir faaliyete başladık. Bu dönemde ise Adana’da iş güvenliği ayakkabısı ve poliüretan çizme üretimine yatırım yaptık. Bu ürünleri daha önce ithal ediyorduk. Toplam yatırım tutarı 3 milyon Euro’yu geçen, 6 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizde iki aya kadar üretime başlayacağız” dedi.

Aynı tesiste ayakkabı dışında iki üç kalemde daha üretime başlamayı planladıklarını ancak pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını ifade eden Turgut, “Burada yaklaşık 2 – 2.5 milyon Euro’luk bir yatırım daha yapacağız. Araya pandemi girmeseydi şu anda bitirmiş olurduk. Bunu ilk fırsatta hayata geçireceğiz” diye konuştu. Turgut, şirket bünyesinde toplam 140’a yakın kişiyi istihdam ettiklerini, Adana’daki üretim tesisi ile yaklaşık 50 kişilik ek istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

Şirket olarak 20 bin kaleme yakın ürün satışı yaptıklarını ifade eden Turgut, “Farklı ülkelerden 150’ye yakın firmadan tedarik yapıyoruz. Tedarik yaptığımız ürünlerin Türkiye’de ana dağıtıcısıyız” dedi. Sektörde Türkiye’nin önde gelen firmalarından olduklarını, globalde de büyüme adımları attıklarını aktaran Turgut, “25 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ana ihracat pazarımız Avrupa. Ürettiğimiz iş güvenliği ayakkabıları da ihracata yönelik olacak. Globalde büyüme planlarımız arasında Avrupa’da şirket kurmak da var” bilgisini verdi.

Avrupa’da şirket kurmayı planlıyoruz



Türkiye’de ithalatta gümrük vergilerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Turgut “Avrupa’da şirket kurma düşüncemizin nedenlerinden birisi de bu. Kendi markamızı oluşturuyoruz ama yüksek gümrük vergileri nedeniyle tekrar Avrupa’ya satma şansımız olmuyor. Dış ticareti Avrupa’ya kuracağımız şirket üzerinden yapmayı hedefliyoruz. Hatta uzun vadede iç ticaretimizi bile Avrupa üzerinden yapabiliriz” ifadesini kullandı.

Turgut, iş güvenliğinde Starline ve Kaanflex; hortum grubunda Canflex ve Fireflex, hidrolik pnomatik grubunda Firetech markaları ile pazarda yer aldıklarını sözlerine ekledi.