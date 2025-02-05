Ateşkes sonrası Tel Aviv uçuşlarını yeniden başlatan şirketlere bir isim daha eklendi
İsrail ve Hamas'ın rehinelerin iadesi ve kapsamlı ateşkesi kapsayan anlaşmayı imzalamasının ardından, Tel Aviv uçuşlarını güvenlik nedeniyle durduran havayolu şirketlerinden peş peşe sefer açıklamaları gelmeye devam ediyor. Tel Aviv seferlerini yeniden başlatacağını açıklayan Amerikan Delta Air Lines'dan sonra United Airlines da aynı duyuruyu yaptı.
ABD hava yolu şirketi United Airlines, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuşlarını 15 Mart'ta yeniden başlatmaya hazırlandığını ve 29 Mart'tan itibaren sefer sayısının artırılacağı açıkladı.
United Airlines'ın Tel Aviv'e dönen ilk hava yolu şirketi olduğu vurgulanan açıklamada, talebe bağlı olarak günlük ek uçuşları yeniden başlatıp başlatmayacaklarının ise 'değerlendirileceği' kaydedildi. Amerikan Delta Air Lines da nisan itibarıyla Tel Aviv seferlerine başlayacağını duyurmuştu.
Şirketin uçuşlarına devam kararı alması, İsrail ve Hamas'ın rehinelerin iadesi ve kapsamlı ateşkes anlaşmasının arıdından geldi.