Atıklarının yüzde 96.7’sini geri dönüştürdü

Trendyol, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de dü­zenlenen COP29’da Sürdürülebilirlik Raporu’nun lansmanını gerçekleştirdi. Ra­porda çevresel ve toplumsal etki hedeflerindeki ilerleme­leri paylaşan şirket, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 16 azaltarak karbon nötr hedefin­de ilerleme kaydederken, atık­larının yüzde 96,7’sini de ge­ri dönüştürdü. Tek kullanım­lık plastik tüketimini yüzde 57 azaltan Trendyol, kargo poşet­lerinin yüzde 70’ini ise geri dö­nüştürülmüş malzemelerden üretti. GRI standartlarına uy­gun olarak hazırlanan raporda şeffaflık ve güvenilirlik, üçün­cü taraf bağımsız güvence doğ­rulama denetimleri ile kayıt altına alındı.

Rapora ilişkin değerlendir­mede bulunan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “Global­de genişleyen etki alanımıza paralel biçimde sürdürülebi­lirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Trend­yol olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bı­rakmak üzere küresel müca­deleye katkı sunma sorumlu­luğumuzun bilincindeyiz. Bu anlayışla, 2023 yılı Sürdürü­lebilirlik Raporumuzu, bu yıl COP29’da global kamuoyuna açıklayarak faaliyet gösterdi­ğimiz her pazarda kalıcı pozitif etki yaratma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık.

Ayrıca sek­törümüz ve dünya çapındaki ekosistemimiz için önemli bir kilometre taşı olduğuna inan­dığımız, ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni hayata geçirdik. Ülkemizde tüm ekosistemi­ne sürdürülebilirlik eğitimleri veren ilk şirket olduk. ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni faali­yet gösterdiğimiz tüm pazar­larda ekosistemimize de açtık. Akademimiz başta olmak üze­re, hayata geçireceğimiz tüm sürdürülebilirlik ve sosyal etki çalışmalarımızla dönüşüm et­kisini hızlandırmayı hedefli­yoruz” dedi.

Ambalaj malzemelerinin yüzde 100'ü sertifikalı olacak

Rapora göre Trendyol, tüm lojistik ağında ambalaj ve atık yönetimini optimize ede­rek, atıklarının yüzde 96,7’si­ni geri dönüştüren ve tek kul­lanımlık plastik tüketimini yüzde 57 azalttı. Sürdürüle­bilir ambalaj stratejisiyle kar­go poşetlerinin yüzde 70’ini de geri dönüştürülmüş mal­zemelerden üretme hedefine ulaştı.

2025 yılına kadar tüm lojistik merkezlerinde sıfır atık sertifikasyonu almayı he­defleyen şirket, bu hedefe ula­şıldığında perakende ambalaj malzemelerinin yüzde 100’ü sertifikalı kaynaklardan sağ­lanmış olacak. Trendyol, ope­rasyonlarında ve değer zinci­rinde karbon ayak izini azalta­rak 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı, 2050’ye kadar ise tüm değer zincirinde bu hede­fe ulaşmayı amaçlıyor.

Kalıcı miras bırakma hedefi

Doğa, toplum ve tüm paydaşları için pozitif etki yaratmayı sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alan Trendyol, “hayatın her alanında dijital uçurumu kapatma” yaklaşımını benimsiyor. Bu doğrultuda 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Trendyol’un Dijital Fırsat Eşitliği, Nitelikli Eğitim ve Kadının Güçlenmesi alanlarına odaklanarak yürüttüğü sosyal etki projelerinde gelinen aşamaları da ayrıntılarıyla açıklıyor. Sepette İyilik, Yarının Köyleri, Türkiye'nin Müzeleri, Trendyol Sanat, Yöresinden Ürünler gibi birçok programı eş zamanlı olarak yürüten şirket, faaliyet gösterdiği her yerde kalıcı ve faydalı bir miras bırakmayı hedefliyor. Trendyol bu kapsamda, girdiği uluslararası pazarlarda da sosyal etki projelerini eş zamanlı olarak başlatıyor.