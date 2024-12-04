Atıklarının yüzde 96.7’sini geri dönüştürdü
Trendyol, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Emisyonlarını yüzde 16 azaltan ve atıklarının yüzde 96.7’sini geri dönüştürem şirket, 2040 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor.
Trendyol, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen COP29’da Sürdürülebilirlik Raporu’nun lansmanını gerçekleştirdi. Raporda çevresel ve toplumsal etki hedeflerindeki ilerlemeleri paylaşan şirket, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 16 azaltarak karbon nötr hedefinde ilerleme kaydederken, atıklarının yüzde 96,7’sini de geri dönüştürdü. Tek kullanımlık plastik tüketimini yüzde 57 azaltan Trendyol, kargo poşetlerinin yüzde 70’ini ise geri dönüştürülmüş malzemelerden üretti. GRI standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda şeffaflık ve güvenilirlik, üçüncü taraf bağımsız güvence doğrulama denetimleri ile kayıt altına alındı.
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “Globalde genişleyen etki alanımıza paralel biçimde sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Trendyol olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere küresel mücadeleye katkı sunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu anlayışla, 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu, bu yıl COP29’da global kamuoyuna açıklayarak faaliyet gösterdiğimiz her pazarda kalıcı pozitif etki yaratma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık.
Ayrıca sektörümüz ve dünya çapındaki ekosistemimiz için önemli bir kilometre taşı olduğuna inandığımız, ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni hayata geçirdik. Ülkemizde tüm ekosistemine sürdürülebilirlik eğitimleri veren ilk şirket olduk. ‘Birlikte Dönüşüm Akademisi’ni faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ekosistemimize de açtık. Akademimiz başta olmak üzere, hayata geçireceğimiz tüm sürdürülebilirlik ve sosyal etki çalışmalarımızla dönüşüm etkisini hızlandırmayı hedefliyoruz” dedi.
Ambalaj malzemelerinin yüzde 100'ü sertifikalı olacak
Rapora göre Trendyol, tüm lojistik ağında ambalaj ve atık yönetimini optimize ederek, atıklarının yüzde 96,7’sini geri dönüştüren ve tek kullanımlık plastik tüketimini yüzde 57 azalttı. Sürdürülebilir ambalaj stratejisiyle kargo poşetlerinin yüzde 70’ini de geri dönüştürülmüş malzemelerden üretme hedefine ulaştı.
2025 yılına kadar tüm lojistik merkezlerinde sıfır atık sertifikasyonu almayı hedefleyen şirket, bu hedefe ulaşıldığında perakende ambalaj malzemelerinin yüzde 100’ü sertifikalı kaynaklardan sağlanmış olacak. Trendyol, operasyonlarında ve değer zincirinde karbon ayak izini azaltarak 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı, 2050’ye kadar ise tüm değer zincirinde bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.
Kalıcı miras bırakma hedefi
Doğa, toplum ve tüm paydaşları için pozitif etki yaratmayı sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alan Trendyol, “hayatın her alanında dijital uçurumu kapatma” yaklaşımını benimsiyor. Bu doğrultuda 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Trendyol’un Dijital Fırsat Eşitliği, Nitelikli Eğitim ve Kadının Güçlenmesi alanlarına odaklanarak yürüttüğü sosyal etki projelerinde gelinen aşamaları da ayrıntılarıyla açıklıyor. Sepette İyilik, Yarının Köyleri, Türkiye'nin Müzeleri, Trendyol Sanat, Yöresinden Ürünler gibi birçok programı eş zamanlı olarak yürüten şirket, faaliyet gösterdiği her yerde kalıcı ve faydalı bir miras bırakmayı hedefliyor. Trendyol bu kapsamda, girdiği uluslararası pazarlarda da sosyal etki projelerini eş zamanlı olarak başlatıyor.