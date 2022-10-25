Atış Yapı ve Fiba CP’den işbirliği

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da Atış Yapı tarafından hayata geçirilen Downtown projesi kapsamındaki alışveriş merkezinin kiralama ve yönetimi düzenlenen törenle Fiba Commercial Properties’e verildi. Downtown’da gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyurulan iş birliğinde pek çok sürpriz markanın Bursa’ya geleceği belirtildi. Basın toplantısında bu iş birliğinden duydukları mutluluğu dile getiren Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, “FİBA Commercial Properties ile yaptığımız bu iş birliğinde, AVM yönetimi alanını en iyisine bıraktığımız için içimiz rahat. Verimliliği yüksek olan, hem perakendecinin, hem yatırımcının, hem de müşterinin memnun olacağı modellerle bu işi geliştireceğimizi düşünüyoruz. Bunun ilk örneğini de Downtown AVM'de ortaya çıkartmış oluyoruz. Burasını alışveriş merkezi olarak da değerlendirmemiz yanlış olur. Biz 15 günde ayda bir gidilen standart perakende bir alışveriş merkezi değil, insanların haftada 3, 4 gün bile geleceği vakit geçireceği bir yaşam alanı oluşturmuş oluyoruz” dedi.

“Yeni nesil yönetim anlayışı olacak”

Toplantıda söz alan Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ise “Perakende sektörünün heyecanla beklediği Downtown’un AVM bölümünün kiralama ve yönetimini üstlendiğimiz yeni bir anlaşma yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa’nın en büyük yeni nesil karma yaşam merkezi olarak hayata geçirilen Downtown için hem ulusal hem de uluslararası projelerde yüksek deneyim sahibi ekibimiz ile çalışmaya başladık. Bursamız ve bölgesi için yeni değer olacak alışveriş merkezinde hem iş ortaklarımız hem de ziyaretçilerimiz için yüksek kalite standartlarının oluşturulmasını sağlayacağız” dedi.