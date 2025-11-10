Atış Yapı’ya kayyum atandı: Tüm projelerde inceleme başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. dahil dört şirkete kayyum atandığı bildirildi.

Açıklamada, “Kayyum atamasının ardından Atış Yapı bünyesindeki tüm projeler teknik, hukuki ve fiili yönleriyle detaylı biçimde incelenmeye alınmıştır” denildi. TMSF’nin, şirketin mali kaynakları, yükümlülükleri ve finansal yapısına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme süreci başlattığı belirtildi.

TMSF açıklamasında, “Amaç; mevcut durumun net ve şeffaf şekilde ortaya konması, kamusal hak sahiplerinin ve iş ortaklarının haklarının korunmasıdır. İnceleme tamamlandıktan sonra elde edilen veriler doğrultusunda uygulanabilir çözüm yolları duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Sahipleri tutuklanmıştı

Atış Yapı, 16 Haziran’da konkordato ilan etmiş, 15 Ekim’de şirkete operasyon düzenlenmişti. Şirketin sahipleri önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.