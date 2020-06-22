Atkasan, yıkamalı plastik geri kazanım tesisini devreye aldı

22 Haziran 2020

AHMET USMAN-İZMİR

Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerinden Atkasan, pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen geçen yıl başladığı yatırımdan vazgeçmeyerek, Manisa’daki yıllık 2 bin ton kapasiteli yıkamalı plastik geri kazanım tesisini devreye aldı.

1996’da Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu’nun atık kağıt hammaddesini karşılamak amacıyla faaliyete başladıklarını söyleyen Atkasan İşletme Müdürü Lütfü Kıpkıp, “Geri dönüşüm konusunda yasal düzenlemelerin ve piyasanın beklentilerinin değişmesi ile zamanla bir atık yönetimi şirketine dönüştük. Şu an her türlü ambalaj atığını ve tehlikesiz atıkları topluyoruz, danışmanlık yapıyoruz, güvenli imha hizmeti veriyoruz. Ağırlıklı olarak kağıt, plastik ve ahşap üzerine çalışıyoruz. Kağıt atıklarını ayıklayıp, tasnif ederek başta grup firması Selkasan olmak üzere kağıt üreticilerine satıyoruz. İzmir ve Manisa’da alçak yoğunluklu polietilenleri granül haline getirdiğimiz iki tesisimiz var. Ahşap palet tamir lisansına sahibiz ve paletleri de dönüştürüyoruz. 100’ün üzerinde çalışanımızla 200 dolayındaki aktif tedarikçi ve müşteriye hizmet veriyoruz” dedi.

Tesise 1,5 milyon liralık yatırım yaptı

Manisa’daki yıkamalı plastik geri kazanım tesisi yatırımına bu yılın başında başladıklarını dikkat çeken Kıpkıp, “Tesis için anlaşmaları 2019’un son çeyreğinde yapmıştık. Şubat sonunda deneme üretimine başlamayı hedefliyorduk, fakat bu aşamaya haziranda gelebildik. Birkaç aylık gecikme oldu. Yaklaşık 1.5 milyon TL’lik bu yatırımdan pandemiye rağmen vazgeçmedik. Yönetimimiz yenilikçi, orta-uzun vadede sonuç verecek işlerin önünü açıyor. Tesisimiz yıllık 2 bin tonluk kapasitesiyle sektörün en büyüklerinden biri” dedi.

“Küçülmeye gitmedik, ama ikinci dalga sıkıntı yaratır”



Pandemiden birçok sektör gibi olumsuz etkilendiklerini ifade eden Kıpkıp, “Pandeminin başında insanlar stok yapmaya yönelince gıda, temizlik maddesi gibi ürünlerin satışı arttı. Bu durum bize olumlu yansıdı. Fakat sonra stoktan tüketim başlayınca da satışlar düştü ve pandeminin olumsuz yüzüyle karşılaştık. Toplamda yüzde 30-40’lara yakın düşüş yaşadık. En büyük korkumuz ikinci bir salgın dalgasının gelmesi. Küçülmeye gitmedik, eleman çıkarmadık ama ikinci dalga ciddi sıkıntı yaratır. Geçen yıl yaklaşık 150 bin ton atık işledik. Bundan sonra pazar stabil giderse bu yılı 130 bin ton bandında kapatırız diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.