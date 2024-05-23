Atlanta'daki tarihi kilise 6 yıldızlı otel oluyor
Tarihi ve mimari değeriyle dikkat çeken Atlanta'daki eski kilise merkez yönetim binalarından biri, Sagist Group’un yatırımıyla 6 yıldızlı bir otele dönüştürülüyor. Yapının estetik değerinin korunmasından yola çıkılan projede, binaya lüks ve konforla bezeli yeni bir kimlik kazandırılması amaçlanıyor.
Atlanta’nın en özel yapılarından birini yeniden canlandıracak olan Sagist Group yetkilileri, binanın 6 yıldızlı bir otele dönüşüm sürecini, "Bu özel proje sadece bir otel inşası değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi mirasın korunması ve yaşatılması misyonunu üstelenen bir çalışma" olarak tanımlıyor.
Global tasarım ve mimarlık adına yeni bir adım
Sagist Group CEO’su Metin Durmaz, projenin sorumluluğunu üstlenmekten onur duyduklarını ifade ederek, "Tarihi kilisenin mirasına duyduğumuz derin saygı ve geleceğe yönelik vizyonumuz, bu projede birleşiyor. Atlanta'nın kalbinde, tarihi bir kilise binasını dünya standartlarında bir konaklama deneyimi sunan bir sanat eserine dönüştürmek, bizim için sadece bir proje değil, aynı zamanda bir gurur kaynağıdır. Her detayda, yenilikçi yaklaşımımızı, kalite anlayışımızı ve estetik vizyonumuzu yansıtmayı hedefliyoruz. Bu proje, sadece bizim için değil, aynı zamanda global tasarım ve mimarlık dünyası için de yeni bir dönüm noktası olacaktır.” dedi.