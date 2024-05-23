Atlanta'daki tarihi kilise 6 yıldızlı otel oluyor

Atlanta’nın en özel yapılarından birini yeniden canlandıracak olan Sagist Group yetkilileri, binanın 6 yıldızlı bir otele dönüşüm sürecini, "Bu özel proje sadece bir otel inşası değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi mirasın korunması ve yaşatılması misyonunu üstelenen bir çalışma" olarak tanımlıyor.

Global tasarım ve mimarlık adına yeni bir adım

Sagist Group CEO’su Metin Durmaz, projenin sorumluluğunu üstlenmekten onur duyduklarını ifade ederek, "Tarihi kilisenin mirasına duyduğumuz derin saygı ve geleceğe yönelik vizyonumuz, bu projede birleşiyor. Atlanta'nın kalbinde, tarihi bir kilise binasını dünya standartlarında bir konaklama deneyimi sunan bir sanat eserine dönüştürmek, bizim için sadece bir proje değil, aynı zamanda bir gurur kaynağıdır. Her detayda, yenilikçi yaklaşımımızı, kalite anlayışımızı ve estetik vizyonumuzu yansıtmayı hedefliyoruz. Bu proje, sadece bizim için değil, aynı zamanda global tasarım ve mimarlık dünyası için de yeni bir dönüm noktası olacaktır.” dedi.