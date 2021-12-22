Atlantic Soda hisselerinin Şişecam'a devrine onay
Atlantic Soda LLC'nin yüzde 60 hissesinin Şişecam Chemicals USA'e devredilmesi işlemi tamamlandı.
Şişecam, Ciner Grubu'nun ABD'deki soda faaliyet alanı operasyonlarının yüzde 60'ının devralınması kapsamında, mevzuat gereği gerekli onayların alındığını açıkladı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, dün itibarıyla Atlantic Soda LLC'nin yüzde 60 hissesinin Şişecam Chemicals USA'e devredildiği ifade edildi.
Şişecam kasım sonunda, Ciner Grubu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının yüzde 60'ının tüm bedeller dahil toplam 450 milyon dolara devralınmasına karar verildiğini duyurmuştu.