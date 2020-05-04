Atlantis Su, Türkiye’nin en iyi içilebilir dördüncü su markası seçildi

04 Mayıs 2020

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizde, Türkiye'nin en iyi içilebilir su markaları açıklandı. Yüzbaşıoğlu Grup bünyesinde faaliyet gösteren “Atlantis Su” markası 8.03 pH değeriyle Türkiye’nin en iyi içilebilir dördüncü suyu seçildi. Firma, ayrıca gıda güvenliğinde doğal kaynak suları hareketi listesinde de ikinci sırada yer alıyor.

Yüzbaşıoğlu Su Genel Koordinatörü Dr. Abdurrahman İçer, “Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yüzbaşıoğlu Su olarak Kayseri ve çevre illerde üç yıl kaynak araştırması yaptık. Toplam 52 kaynak analizi sonucu karbon salınımının olmadığı döteryum seviyesinin en düşük olduğu pH değeri ve mineral değerlerinin insan vücuduna en faydalı kaynağı Kayseri rakımının yüksek olduğu Pınarbaşı ilçesinde bulduk. Toros Dağları’ndan beslen su debisi olarak güçlü bir kaynağı keşfederek kaynağından 100 metre uzaklıkta toplam 7 bin metrekare üzerine bir tesis kurarak üretim aşamasına geçtik. Yapılan araştırmalarda kişi başı geri dönüşümsüz ambalajlı doğal kaynak suyu tüketimi Avrupa da kişi başı yılda 183 litre. İç Anadolu Bölgesi’nde ise 137 litre. Kayseri ve çevre illerinin toplam tüketimi 2 milyar 556 milyon 800 bin litredir. Mevcut kapasitemizle tüketimin yüzde 10 ‘nu karşılayacak bir alt yapıya sahibiz ”dedi.

“Bağ in Box’u ( kutu su) piyasaya sunduk”

Ar-Ge çalışmalarının firmaları için önemli olduğuna değinen İçer,“ Mevcutta üretimini yaptığımız ürünlerimiz; bardak grubunda 0,200 cc 0,250 cc, pet şişe de 0,330 cc 0,500 cc 1,50 cc 5,lt. ve damacana su, cam grubunda ise 0,330 cc ve 0,750 cc ürünlerimiz bulunuyor. Yeni ürün ve ambalaj çalışmalarımızda devam ediyor. Yakın zaman içerisinde karton kutu içindeki suyu piyasaya sürdük. Bu ürünümüz dış kısmı karton iç kısmında alüminyum folyo ile desteklenmiş iki yıla yakın raf ömrü olan nano teknoloji ile üretilmiş streç film ile muhafaza ettik. Sağlık açısından güneş ışığından koruyan, kendi musluğu ile evlerimizde ve iş yerlerimizde gönül rahatlığı ile içebileceğimiz tek kullanımlık bir ürün. 10 ve 21 lt. olarak ürün çeşidimiz mevcut. Su üretiminin yanın da yakın zaman da gazlı- gazsız içecekler, soğuk çay ve aromalı suların üretimini yaparak ürün gamımızı artırmayı hedefliyoruz ”diye konuştu.

İç ve dış pazarda etkin rol almak istediklerini söyleyen İçer, Türkiye’de 22 ilde faaliyet gösterdiklerini, yurt dışında ise başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere altı ülkede faaliyetlerini ifade etti.



