Atlas, 40 milyon dolarlık iki yatırımı için düğmeye bastı

07 Ekim 2020

ERAY ŞEN/ADANA

Adana’da tekstil sektöründe 3 yıl önce üretime başlayan ve bu yıl ilk kez girdiği İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 37’nci sırada yer alan Atlas Denim, pandemi nedeniyle beklemeye aldığı 40 milyon dolarlık iki yeni fabrikayı 2021’de tamamlamayı planlıyor.

Atlas Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Yıldız, üç yıllık bir firma olmalarına rağmen, başladıkları günden beri büyüdüklerini, pandemi döneminde ise projelerine üç ay ara verdiklerini söyledi. Yıldız, “Bu iki projemizde gerek pandeminin, gerek piyasaların etkisiyle bir yavaşlama oldu ama inşaatlarımız devam ediyor. Yaklaşık 50–60 bin metrekare yer kapatıyoruz. Atlas-2’de boya terbiye bölümünü büyütüyoruz. Erbey’de de ikinci iplik fabrikamızın inşaatı devam ediyor” dedi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) en büyük alana sahip firmalardan biri olduklarını ifade eden Yıldız “İki proje dahil, tüm projeler tamamlandığında toplam kapalı alanımız 220 bin metrekare olacak” bilgisini verdi. İplikte ikinci faz üretimine 2021’in dördüncü ayında faaliyete geçeceklerini, boya bölümündeki çalışmanın bu yılın sonunda bitmiş olacağını anlatan Yıldız, “Her ikisinin de faaliyete geçmesi 2021’in üçüncü, dördüncü ayını bulacak” diye konuştu.

İstihdamı 2 bine çıkaracak

Bu son iki projelerinin yatırım bedelinin toplam 40 milyon dolar civarında olduğunu bildiren Yıldız, “Ayrıca üçüncü baz iplik projemiz var, ona da şu ana kadar başlamış olmamız gerekiyordu ama aynı sebeplerle 2021’de başlamayı düşünüyoruz, sene sonuna kadar da tamamlarız” ifadesini kullandı. Yıldız, yeni yatırımların devreye girmesiyle, şu anda bin civarında olan istihdamın ise 2 bine ulaşacağını kaydetti. Ana müşteri gruplarının ‘ihracatçı konfeksiyoncular’ olduğunu, buna bağlı olarak ürünlerinin yüzde 75’inin ihracata gittiğini dile getiren Yıldız, “Pandemide Avrupa da çok zarar gördü, tüketimde çok ciddi sorunlar oldu. İhracatçı konfeksiyoncu dediğimiz bölüm çok büyük darbe yedi, hala kendine gelmiş değil. Bizim için özellikle dördüncü ve beşinci aylar çok kötü geçti, tamamen kapalı gibiydik, beşinci ayda çok kısa bir üretim yaptık ama altıncı aydan itibaren daha olumlu çalışmaya, yedinci, sekizinci aylarda yüzde 60 kapasite kullanımına başladık. Bu ay da %80’leri buluruz” dedi.

Pandemi çıkmasaydı hedefimiz ilk 300’dü



İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2019 listesine 37’nci sıradan girmelerini değerlendiren Beytullah Yıldız, şöyle konuştu: “Biz bu yıl ciromuzu koruruz ama gerçek ciromuz 2019’da yaptığımız ciro değildi. 2019 sonunda tam makineleşmeyi bitirdik, birinci ikinci ay çalıştık, durduk. Bu yıl sonunu ancak yüzde 50 kapasiteyle kapatabiliriz. O da bizim 2019 cirolarımızla eşdeğer, belki biraz daha fazla olur. Pandemi çıkmasaydı bu yılki hedeflerimizle İlk 500’de 300’lere girerdik. Allah sağlık sıhhat versin, o günleri de görürüz.”

GES’te 20 MW’a ulaşacak, Tüketimin %35-40’ını karşılayacak



Fabrikalarının çatılarına kurdukları güneş enerjisi sistemi (GES) hakkında bilgi veren Yıldız, “Güneş enerjisi yatırımını tamamladık, elektrik üretimine başladık. Şu anda 8.2 megawat ile Türkiye’nin tek çatıda en büyük GES projelerinden birini gerçekleştirdik. Diğer yatırımlarımız bittikçe totalde 20 megawata ulaşacağız. Elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 35–40’ını karşılayacak bir güç bu” dedi.