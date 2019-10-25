Atlas Denim, yıllık 50 milyon metrelik üretim hedefledi
2017’de üretime başlayan Atlas Denim, doğrudan ihracat ve ihracatçı konfeksiyonculara yönelik ürünleriyle, kapasitesini sürekli olarak artırdı. Şirket, yılbaşı tam kapasite ile çalışarak yılda 50 milyon metre üretim hedefliyor.
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