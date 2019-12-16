ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Atlas Global 21 Aralık'ta uçuşlarına başlıyor

Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'te uçuşlarına tekrar başlayacak.

Atlas Global 21 Aralık'ta uçuşlarına başlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap