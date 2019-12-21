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Atlas Global, uçuşlara tekrar başladı

26 Kasım'da uçuşlara ara veren havayolu şirketi, uçuşlarına bugün iç hatta 1, dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle yeniden başladı.

Atlas Global, uçuşlara tekrar başladı
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Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan itibaren ara verdiği uçuşlarına bugün tekrar başladı.

Havayolu şirketi, uçuşlarına bugün planlanan iç hatta 1 dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.

Bugün dış hatlarda Londra'nın yanı sıra Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran'a, iç hatlarda ise yine İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya karşılıklı 12 sefer yapılması planlanıyor.

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