Atlas Global, uçuşlara tekrar başladı
26 Kasım'da uçuşlara ara veren havayolu şirketi, uçuşlarına bugün iç hatta 1, dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle yeniden başladı.
Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'dan itibaren ara verdiği uçuşlarına bugün tekrar başladı.
Havayolu şirketi, uçuşlarına bugün planlanan iç hatta 1 dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.
Bugün dış hatlarda Londra'nın yanı sıra Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran'a, iç hatlarda ise yine İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya karşılıklı 12 sefer yapılması planlanıyor.