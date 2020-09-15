Atlas Sayaç vizeyi aldı sıra Dener Makine’de

15 Eylül 2020

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ilk çağrısında tüm Türkiye’den desteklenmeye hak kazanan 10 firma arasında Atlas Sayaç da yer aldı. Şirket ‘Servo Motor’, tümleşik sürücü kartı ve pompa aksamları projesi üzerinde çalışacak. Dener Makine’nin ise değerlendirme süreci devam ediyor. Değerlendirme sonucu olumlu gelirse, Dener Makine de 300 milyon TL üzerinde bir yatırımı hayata geçirerek mevcut istihdamını 2 binin üzerine çıkaracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ilk çağrı sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri Yatırım Destek Ofisi uzmanları, önceki yıl Kayseri’deki 30 firmaya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında bilgilendirme ziyareti düzenlemişti. Yapılan bilgilendirmeler sonrasında Avrasya Forklift, Dener Makine ve Atlas Sayaç firmaları programa başvuruda bulundu. Üç firmadan Mimarsinan OSB’de faaliyet gösteren Atlas Sayaç için olumlu sonuç geldi. Şirket, ultrasonik sayaç ve diğer teknoloji içeren yeni ürün yelpazesi ile yatırımlarına devam edecek.

Desteklenen 10 projeden birisi olan Servo Motor, tümleşik sürücü kartı ve pompa aksamları projelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplantıda duyurulduğunu söyleyen Atlas Sayaç Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahin, “Desteklenmeye hak kazanan 10 firma arasında yer almak bizleri gururlandırdığı kadar önemli bir sorumluluk da yükledi. 2012 yılından beri firmamız kalorimetre, elektronik ve mekanik su sayaçları ve bunlara ait uzaktan okuma otomasyon sistemleri ile sürücü kartları tasarımı ve üretiminde hizmet veriyor. Faaliyete başladığımız günden bu yana ulusal ve uluslararası bazda faaliyet gösteren tekstilden beyaz eşya sektörüne kadar birçok sanayi kuruluşuna otomasyon lisans satışı gerçekleştirdik” dedi.

Dener, yeni yatırımı ile istihdamı 2 binin üzerine çıkaracak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanması beklenen Dener Makine ise İncesu OSB’de bulunan 1 milyon metrekarelik yerleşkesinde 300 milyon TL üzerinde bir yatırımı hayata geçirecek. Dener’in, hayata geçirmeye hazırlandığı yeni yatırım ile toplam istihdamını 2 binin üzerine çıkarması bekleniyor. Projenin Bakanlık’taki değerlendirme sürecinin son aşamaya geldiği de gelen bilgiler arasında.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile makine sektörü ivme kazanıyor



Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, makine sektöründe faaliyet gösteren firmaların başvurabileceği; TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programı, KOSGEB Stratejik Ürün Desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Yatırım Teşviklerini tek bir çatı altında birleştirerek, e-devlet üzerinden kolayca başvurabilmelerinin önü açılmıştı. Ayrıca, 9495 sayılı Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen gerekli şartları sağlamaları ve değerlendirme komitesince uygun bulunmaları halinde, makine sektörü yatırımcıları aynı başvuru ile Proje Bazlı Devlet Teşvikleri’nden de faydalanabilecekler.