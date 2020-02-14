Atlasglobal iflas başvurusunu yaptı
SHGM, Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusu yaptığını açıkladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter'dan yaptığı açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.
Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur.— Sivil Havacılık GM (@SHGM) February 14, 2020
Atlasglobal Kasım sonunda, önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul'daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurmuş; 21 Aralık'ta tekrar uçuşlara başlamıştı. Ancak ocak ayında, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı.
Atlasglobal'den yapılan açıklamada "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" ifadelerine yer verilmişti.
Atlasglobal’in devre dışı kalması bazı hatlarda boşluk yaratacak