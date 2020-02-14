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Atlasglobal iflas başvurusunu yaptı

SHGM, Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusu yaptığını açıkladı.

Atlasglobal iflas başvurusunu yaptı
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter'dan yaptığı açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.

Atlasglobal Kasım sonunda, önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul'daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurmuş; 21 Aralık'ta tekrar uçuşlara başlamıştı. Ancak ocak ayında, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdiğini açıklamıştı.

Atlasglobal'den yapılan açıklamada "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" ifadelerine yer verilmişti.

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