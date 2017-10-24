Atlasglobal'de bayrak değişimi

24 Ekim 2017

Atlasglobal Havayolları’nda uzun zamandır genel müdürlük görevini yürüten Orhan Coşkun’un istifası sonrası yerine AFA Genel Müdürü Sermed Temizkan getirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Atlasglobal Havayolları Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Orhan Coşkun görevini AFA Genel Müdürü Sermed Temizkan’a devretmiştir" denildi.

Coşkun'un 2008 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapmakta olduğu ifade edilen açıklamada, "Atlasglobal markasının global vizyon ve imajının gelişmesinde, markanın bugünkü ulusal ve uluslararası konumuna gelmesinde çok değerli katkılarda bulunmuştur. Coşkun, Atlasglobal Havayolları Genel Koordinatörü olarak Atlasglobal ailesinde görev almaya devam edecek ve Lessor’lerle ilişkilerin yönetiminden ve Dry Lease kiralamalarından sorumlu olacaktır" diye konuştu.