Atmaca markalı motosikletler kasım ayında yollara çıkıyor
Elektronik ev aletleri sektöründe 46 yıldır hizmet veren Sunny, daralan ekonominin sektöre etkisini ürün çeşitliliğine giderek azaltmayı planlıyor. Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, “Kasım ayında Atmaca markalı hem benzinli hem de elektrikli motosiklet üretimine başlamayı planlıyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Küresel ekonomik daralmanın hemen her sektörde ciddi oranda hissedildiği bu dönemde şirketler, farklı stratejilerle pazar paylarını korumanın derdinde. Bu çabayı ortaya koyan markalardan biri de Sunny.
1979 yılında Ağrı’da temelleri atılan, 1980’de de Tahtakale, ardından da Esenyurt’taki fabrikasında üretime başlayan Sunny, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla %94 yerlilik oranıyla üretim yaptığını açıkladı. Televizyon, tablet, küçük ev aletleri gibi beyaz eşya ve elektronik ürünleri de üretim gamına ekleyen Sunny’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, kasım ayı itibarıyla Atmaca markasıyla üretecekleri motosikletlerin yollara çıkacağını söyledi.
DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röportajda hem üretim planları hem de ekonominin gidişatına dair görüşlerini aktaran Atmaca, üretimin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Atmaca, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü aktararak, bu yıl 3'cüsünü düzenledikleri Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’nın kapsamını 2026 yılında 29 ile çıkaracaklarını kaydetti.
“Gömleğin yanında kravat da satabilirsiniz”
“Yeni ürün gruplarına girmek lazım” diyen Atmaca, şöyle devam etti: “Ama Avrupa’nın da durumu çok iyi değil. ABD ve Afrika gibi pazarlara girmek uzun vadeli işler. Bizim mevcut sorunları aşmamız için 1-1,5 yıla ihtiyacımız var. Zaten yeni bir pazar yeni bir ürün araştırması derken o süreç geçmiş olacak. Bunu yine yapmak lazım ama o bugünün çözümü değil. Ama yarınki problemi çözeceğiniz şey çok hızlı aksiyon alabileceğiniz projeler. Öncelikle giderlerinizi kısabilirsiniz, gelirlerinizi hızlıca artırabilecek ürünlere yönelebilirsiniz. Mesela, gömlek satarken hemen kravat satmaya da yönelebilirsiniz. Ürün çeşitliliğini artırmak gerekiyor.”
Hem benzinlisini hem de elektriklisini üretecek
Son dönemde ev tipi klima ürünleri segmentine giriş yaptıklarını anlatan Atmaca, “Satış kanalımızda ne satılıyorsa onları inceliyoruz ve biz uygun olanları seçerek ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Klima, robot süpürge, derin dondurucu, küçük ev aletleri gibi ürünler de bu ihtiyaçtan dolayı ürünlerimiz arasına girdi.
Önümüzdeki yıl, klimada hafif ticari ürünlerde olacak. Ayrıca aynı ortak müşteride satılan ama bambaşka bir sektör olan motosiklet sektörüne giriyoruz. Kasım ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Bu sektör her geçen gün ciddi oranda büyüyor. Atmaca markalı hem elektrikli hem de benzinli motosikletlerimizi yollara çıkarmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Adem Atmaca, döviz kuru baskısı, faizlerin yüksekliği, üretimin daralması konusunda da şunları söyledi: “Yapılan hatayı düzeltmek için önce hata tespit edilmeli. Sonra da panzehrini almak gerekiyor. Biz şu anda bunu yapıyoruz. Çok uzun süre enflasyonun çok altında faizle borçlanabildik. Bu da ciddi bir büyüme ve borçlanmayı ortaya çıkardı. Bu sefer nasıl yapacağız? Enflasyonun çok üzerinde bir faizle bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda faiz enflasyonun çok üzerinde, fark 30-35 puanların üzerine çıkmış durumda. Çözüm de tam olarak bu. Bekleyeceğiz. Şu anda ekonomi yönetimi doğruyu yapıyor, yanlış bir şey yok.”
Önümüzdeki yıl kapsam 29 ile çıkacak
Hayrettin Atmaca Vakfı ve Sunny Elektronik’in sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın bu yıl üçüncüsü yapıldı. Türkiye genelinde 220 okuldan 440 öğrencinin başvurduğu yarışmada dereceye giren finalist ekipler yarışmanın ödülü olarak İstanbul'a davet edildi.
Yarışmanın bölgesel bir vizyondan ulusal bir projeye dönüşmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Adem Atmaca, geçtiğimiz yıl 14 ili kapsayan yarışmanın 2026 yılında Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden yeni illerin de eklenmesiyle 29 ile çıkacağını, ayrıca finalin ilk kez Ağrı dışında bir şehirde gerçekleştirileceğini de duyurdu. Atmaca, Bu yarışmanın yalnızca teknolojiyle değil, hayallerle büyüdüğüne bir kez daha şahit olduk. Gençlerin kalbine dokunabildiysek ne mutlu bize. Her yıl daha fazla gencin hayal kurduğu ve ürettiği bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi.
Finale kalan ve İstanbul’a davet edilen öğrenciler:
-Birincilik: Fahri Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi’nden öğretmen Yücel Tezcan rehberliğinde yarışan Sedef Berra Mızrak ve Davut Özmen
-İkincilik: Ağrı Hanur Başsavcı İhsan Eroğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen Sabri Özcan ve öğrenciler Hayrunnisa Levent ile Didem Civi
-Üçüncülük: Iğdır Azer İshak Yayçılı Bilim ve Sanat Merkezi’nden öğretmen Erol Rençber eşliğinde yarışan Feyzanur Arat ve Elanur Aray ile Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen Ahmet Aydın danışmanlığında yarışan Yunus Emre Özkaya ve Mustafa Yıldırım
“Kemoterapiyi kaldıran sağlambünyeler sağlığına kavuşacak”
Ekonomik gidişatın zorluklarıyla baş etme noktasındaki stratejilerinden de söz eden Atmaca, “Sabredeceğiz. Yapmamız gereken şey bir şekilde adapte olmak. Daha çok çalışarak, giderlerimizi kontrol ederek, gelirlerimizi artıracak yollara bakmamız gerekiyor. Kemoterapi alıyoruz gibi düşünmeliyiz. Kemoterapiyi almak gerekir. Bunun için de size ne lazım? Sağlam bir vücut lazım. Kemoterapiyi kaldırabilen bünyeler sonrasında çok daha sağlıklı bir şekilde çok güzel günlerde hayatına devam edebilecek. Kemoterapide ortaya çıkan yan etkilerden dolayı doktora şikâyet ediyor musunuz? Hayır, çünkü bu tedavinin şifası orada. Bizim de şifamız şu anda bu” dedi.