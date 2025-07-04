Atmaca markalı motosikletler kasım ayında yollara çıkıyor

Sevilay ÇOBAN

Küresel ekonomik daral­manın hemen her sektör­de ciddi oranda hissedil­diği bu dönemde şirketler, farklı stratejilerle pazar paylarını koru­manın derdinde. Bu çabayı ortaya koyan markalardan biri de Sunny.

1979 yılında Ağrı’da temelleri atı­lan, 1980’de de Tahtakale, ardın­dan da Esenyurt’taki fabrikasın­da üretime başlayan Sunny, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla %94 yerlilik oranıyla üretim yaptığını açıkladı. Televizyon, tablet, küçük ev aletleri gibi beyaz eşya ve elekt­ronik ürünleri de üretim gamına ekleyen Sunny’nin Yönetim Ku­rulu Başkanı Adem Atmaca, ka­sım ayı itibarıyla Atmaca marka­sıyla üretecekleri motosikletlerin yollara çıkacağını söyledi.

DÜN­YA Gazetesi’ne verdiği röportajda hem üretim planları hem de eko­nominin gidişatına dair görüşleri­ni aktaran Atmaca, üretimin çeşit­lendirilmesinin önemine dikkat çekti. Atmaca, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü aktararak, bu yıl 3'cüsünü düzenledikleri Ağ­rı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarış­ması’nın kapsamını 2026 yılında 29 ile çıkaracaklarını kaydetti.

“Gömleğin yanında kravat da satabilirsiniz”

“Yeni ürün gruplarına girmek lazım” diyen Atmaca, şöyle de­vam etti: “Ama Avrupa’nın da du­rumu çok iyi değil. ABD ve Afrika gibi pazarlara girmek uzun vade­li işler. Bizim mevcut sorunları aşmamız için 1-1,5 yıla ihtiyacı­mız var. Zaten yeni bir pazar ye­ni bir ürün araştırması derken o süreç geçmiş olacak. Bunu yi­ne yapmak lazım ama o bugünün çözümü değil. Ama yarınki prob­lemi çözeceğiniz şey çok hızlı aksiyon alabileceğiniz projeler. Öncelikle giderlerinizi kısabi­lirsiniz, gelirlerinizi hızlıca artı­rabilecek ürünlere yönelebilir­siniz. Mesela, gömlek satarken hemen kravat satmaya da yöne­lebilirsiniz. Ürün çeşitliliğini ar­tırmak gerekiyor.”

Hem benzinlisini hem de elektriklisini üretecek

Son dönemde ev tipi klima ürünleri segmentine giriş yap­tıklarını anlatan Atmaca, “Satış kanalımızda ne satılıyorsa onları inceliyoruz ve biz uygun olanla­rı seçerek ürün çeşitliliğimizi ar­tırıyoruz. Klima, robot süpürge, derin dondurucu, küçük ev alet­leri gibi ürünler de bu ihtiyaçtan dolayı ürünlerimiz arasına gir­di.

Önümüzdeki yıl, klimada ha­fif ticari ürünlerde olacak. Ayrı­ca aynı ortak müşteride satılan ama bambaşka bir sektör olan motosiklet sektörüne giriyoruz. Kasım ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Bu sektör her geçen gün ciddi oranda büyüyor. Atma­ca markalı hem elektrikli hem de benzinli motosikletlerimizi yol­lara çıkarmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Adem Atmaca, döviz kuru bas­kısı, faizlerin yüksekliği, üretimin daralması konusunda da şunları söyledi: “Yapılan hatayı düzelt­mek için önce hata tespit edilme­li. Sonra da panzehrini almak ge­rekiyor. Biz şu anda bunu yapıyo­ruz. Çok uzun süre enflasyonun çok altında faizle borçlanabildik. Bu da ciddi bir büyüme ve borçlan­mayı ortaya çıkardı. Bu sefer nasıl yapacağız? Enflasyonun çok üze­rinde bir faizle bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda faiz enflasyo­nun çok üzerinde, fark 30-35 pu­anların üzerine çıkmış durumda. Çözüm de tam olarak bu. Bekle­yeceğiz. Şu anda ekonomi yöneti­mi doğruyu yapıyor, yanlış bir şey yok.”

Önümüzdeki yıl kapsam 29 ile çıkacak

Hayrettin Atmaca Vakfı ve Sun­ny Elektronik’in sosyal sorumlu­luk projesi olarak hayata geçirdi­ği "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın bu yıl üçüncüsü ya­pıldı. Türkiye genelinde 220 okul­dan 440 öğrencinin başvurduğu yarışmada dereceye giren finalist ekipler yarışmanın ödülü olarak İstanbul'a davet edildi.

Yarışma­nın bölgesel bir vizyondan ulusal bir projeye dönüşmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Adem Atmaca, geçtiğimiz yıl 14 ili kapsa­yan yarışmanın 2026 yılında Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden yeni illerin de ek­lenmesiyle 29 ile çıkacağını, ayrı­ca finalin ilk kez Ağrı dışında bir şehirde gerçekleştirileceğini de duyurdu. Atmaca, Bu yarışmanın yalnızca teknolojiyle değil, hayal­lerle büyüdüğüne bir kez daha şa­hit olduk. Gençlerin kalbine doku­nabildiysek ne mutlu bize. Her yıl daha fazla gencin hayal kurduğu ve ürettiği bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Finale kalan ve İstanbul’a davet edilen öğrenciler:

-Birincilik: Fahri Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi’nden öğretmen Yücel Tezcan rehberliğinde yarışan Sedef Berra Mızrak ve Davut Özmen

-İkincilik: Ağrı Hanur Başsavcı İhsan Eroğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen Sabri Özcan ve öğrenciler Hayrunnisa Levent ile Didem Civi

-Üçüncülük: Iğdır Azer İshak Yayçılı Bilim ve Sanat Merkezi’nden öğretmen Erol Rençber eşliğinde yarışan Feyzanur Arat ve Elanur Aray ile Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen Ahmet Aydın danışmanlığında yarışan Yunus Emre Özkaya ve Mustafa Yıldırım

“Kemoterapiyi kaldıran sağlambünyeler sağlığına kavuşacak”

Ekonomik gidişatın zorluklarıyla baş etme noktasındaki stratejilerinden de söz eden Atmaca, “Sabredeceğiz. Yapmamız gereken şey bir şekilde adapte olmak. Daha çok çalışarak, giderlerimizi kontrol ederek, gelirlerimizi artıracak yollara bakmamız gerekiyor. Kemoterapi alıyoruz gibi düşünmeliyiz. Kemoterapiyi almak gerekir. Bunun için de size ne lazım? Sağlam bir vücut lazım. Kemoterapiyi kaldırabilen bünyeler sonrasında çok daha sağlıklı bir şekilde çok güzel günlerde hayatına devam edebilecek. Kemoterapide ortaya çıkan yan etkilerden dolayı doktora şikâyet ediyor musunuz? Hayır, çünkü bu tedavinin şifası orada. Bizim de şifamız şu anda bu” dedi.