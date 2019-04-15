Atos'un Türkiye operasyonunu Olivier Ventura yönetecek

15 Nisan 2019

Yılda 12 milyar euroyu aşan cirosuyla dünyanın önde gelen IT hizmetleri firmaları arasında bulunan Atos, Türkiye operasyonun başına Olivier Ventura'nın geldiğini açıkladı. Bilişim teknolojileri alanında yüksek tecrübesi bulunan; uzun yıllardır da Atos bünyesinde farklı kademelerde görevler üstlenen Olivier Ventura, yeni dönemde Atos Türkiye CEO'su olarak görev yapacak.

Türkiye'deki varlığımızı güçlendireceğiz

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Olivier Ventura, Türkiye'nin Atos'un kilit pazarları arasında yer aldığının altını çizerken, “Geçtiğimiz yıllarda alınan bir kararla Atos Türkiye'deki sermayesini iki katına çıkarmıştı. Bu da aslında Atos'un, Türkiye'nin geleceğine ve yüksek potansiyeline olan inancının en büyük göstergesi. Yeni dönemde de bu inançla faaliyetlerimizi sürdürecek; pazardaki varlığımızı pekiştireceğiz. Yeni dönemde hedefimiz üretim, perakende, enerji, kamu, finansal servisler ve sigorta gibi kilit sektörlerde, müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirmek; dijital dönüşüm süreçlerinde müşterilerimizin ihtiyacı olan dijital servisleri en iyi hizmet kalitesiyle sunmaya devam etmek olacak” ifadelerini kullandı.